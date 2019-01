Blizzard svela la Stagione 16 di Diablo 3 per PC | Xbox One | PS4 e Nintendo Switch

Blizzard svela i piani per migliorare gli eSport di Hearthstone : Il 2018 è stato un grande anno per gli eSport di Hearthstone, durante il quale Blizzard ha raccolto moltissimi feedback da giocatori e spettatori. Ora la compagnia propone un'anteprima dei suoi piani per continuare a migliorare gli eSport di Hearthstone, per i fan così come per i concorrenti.L'Hearthstone Championship Tour (HCT) così come lo conosciamo finirà in primavera con l'HCT World Championship, dove i migliori giocatori di Hearthstone di ...