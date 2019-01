Ascolti tv | Fabio Fazio affossa la Dottoressa Giò di Barbara D’Urso in calo

Ascolti tv - Roberto Bolle danza e vince anche con Fabio De Luigi : l’esibizione : Roberto Bolle inaugura di nuovo l’anno di Rai1 e centra ancora un grande successo: sono stati 4 milioni 451 mila, pari a uno share del 21.3%, gli spettatori che hanno seguito martedì 1 gennaio danza con me, il programma dell’etoile dei due mondi, che ha raggiunto un picco di ascolto di 5 milioni 439 mila spettatori alle 21.54, nel momento dell’esibizione di Fabio De Luigi , e un picco di share del 23.7% alle 23.29, ...

Che tempo che fa - i dati degli Ascolti tv che fanno godere Fabio Fazio : trionfo totale in prima serata : Fabio Fazio può esultare per i dati degli ascolti tv di domenica 17 dicembre 2018. Che tempo che fa ha registrato il 17,26%, pari a 4.274.000 spettatori. In leggero calo nella seconda parte, con il ...