99% dei napoletani è con noi | riapre la pizzeria Sorbillo

Effetto guerra commerciale - crescita Cina al minimo dal 1990. E gli analisti non si fidano neanche dei dati ufficiali : Effetto guerra commerciale, l'economia cinese rallenta nel 2018 riportando il tasso di crescita peggiore dal 1990, dunque in ben 28 anni.

Cina - Pil del 2018 ai minimi dal 1990 : pesa la guerra dei dazi con gli Usa : Mezzo punto che per la stabilità del Paese e della sua leadership, ma anche per le prospettive di crescita globali, fa tutta la differenza del mondo. La Repubblica si fonda sui lettori come te, che ...

Dl sicurezza - Salvini : “Applicato dal 99% dei sindaci - dagli incapaci polemiche che non esistono”. E attacca De Magistris : “C’è una legge che è stata firmata dal presidente della Repubblica, applicata dal 99 per cento dei sindaci. Qualche sindaco incapace che non sa gestire Palermo, Napoli e Firenze invece si inventa polemiche che non esistono”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno parlando a Chieti. Poi attacca Luigi De Magistris sull’apertura del porto di Napoli: “Se vuole fare il velista e aprire porti lo faccia, ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO AVVIATA LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI : PUBBLICATI I BANDI PER L´ASSUNZIONE DI 99 LAVORATORI : In arrivo l´attesa STABILIZZAZIONE per 99 PRECARI che da anni lavorano negli uffici comunali a tempo determinato: PUBBLICATI gli avvisi che riguardano la procedura di STABILIZZAZIONE a tempo ...

Terremoto Catania - il ricordo dei siciliani va al sisma di Santa Lucia del 1990 : Il 13 dicembre del 1990 la terra in Sicilia tremò: il bilancio fu di 17 vittime e centinaia di feriti. Il sisma, ricordato come Terremoto di Santa Lucia perché la data era quella della festa in onore della Santa patrona di Siracusa ebbe epicentro in mare, al largo di Augusta. La magnitudo fu di 5.6 con profondità di 12km.Continua a leggere

Tre offre ad alcuni ex clienti chiamate e 30 Giga a partire da 4 - 99 euro e Wind modifica le rate per l’acquisto dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : Tre Italia ha dato il via a due nuove campagne via SMS con cui invita alcuni ex clienti selezionati ad attivare PLAY 30 Unlimited o PLAY 30 Plus L'articolo Tre offre ad alcuni ex clienti chiamate e 30 Giga a partire da 4,99 euro e Wind modifica le rate per l’acquisto dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Recuperato il 99% dei materiali decoder Sky obsoleti o non più riparabili : Che fine fanno i vecchi decoder di Sky? Vengono… riciclati. Dopo migliaia di ore di programmazione, anche loro terminano il ciclo di vita, ma lo fanno a fin di bene. Nel senso che il loro smaltimento segue un percorso ben definito e condiviso da Sky. Tra maggio e giugno 2018, ad esempio, sono stati smaltiti, presso il centro Re.Media di Colico, in provincia di Lecco, circa 345.000 kg di decoder obsoleti o non più riparabili. Da ...

Il 29 novembre 1994 usciva il singolo Basket Case dei Green Day : Chiunque, almeno una volta nella vita, ha incontrato il muting e le liriche che Billie Joe Armstrong cantava per Basket Case dei Green Day, il singolo che li ha consacrati al mondo del punk melodico. "Do you have the time" ancora infesta le playlist su tutti i dispositivi, quasi un bizzarro riscatto che i tre ragazzi di Berkeley hanno conquistato, se consideriamo che il testo nacque a seguito degli attacchi di panico di cui il cantante, ancora ...

Napoli - danneggiata la lapide in ricordo dei martiri della rivoluzione del 1799 : È stata danneggiata la lapide dedicata alla memoria dei martiri della rivoluzione partenopea del 1799, conservata all'interno della chiesa del Carmine Maggiore a Napoli. A dare la notizia, la ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano cade a sorpresa in casa contro Znoijmo e non approfitta del ko dei Graz99ers : cade a sorpresa l’HCB Alto Adige Alperia nella 21esima giornata della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. Brutto ko per gli altoatesini che vengono sconfitti al Palaonda dai cechi dell’HC Znoijmo con il punteggio di 1-2. Sconfitta bruciante per i Foxes che mancano il sorpasso in vetta ai Graz99ers che, a loro volta, inciampano in casa del Linz. Domani in campo i Vienna Capitals che proveranno a risalire in prima ...

Abi : in banca vince il posto fisso - 99% dei contratti è stabile : Ravenna, 19 nov., askanews, - La stabilità del posto di lavoro 'continua a essere un profilo caratteristico del settore del credito'. Lo ha affermato Stefano Bottino, direttore centrale dell'Abi ...

La fidanzata di Roberto Saviano sarebbe Meg - ex cantante dei 99 Posse : L'autore di Gomorra Roberto Saviano, nonostante cerchi di rimanere il più lontano possibile dai gossip, in questo periodo invece ci si ritrova come protagonista, proprio lui con una delle notizie più corpose in circolazione, Roberto Saviano e Meg starebbero insieme. Anche se la molto chiacchierata e blindata relazione amorosa del giornalista con la cantante non viene né smentita né confermata da nessuno dei due personaggi, la notizia sulla loro ...