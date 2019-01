William e Kate | il biografo ufficiale | Lui non voleva sposarla | fu Carlo a

Kate Middleton - il biografo di Corte : «William non voleva sposarla - fu Carlo a insistere» : Kate Middleton e il retroscena sul matrimonio con il principe William: «Lui non voleva sposarla, è stato Carlo a insistere». A lanciare l'indiscrezione choc sarebbe...

Kate Middleton - il retroscena inquietante : «Il principe William non voleva sposarla - è stato Carlo a insistere» : Kate Middleton e il retroscena sul matrimonio con il principe William: «Lui non voleva sposarla, è stato Carlo a insistere». A lanciare l'indiscrezione choc sarebbe...

Kate Middleton : Carlo costrinse William a lasciarla : Carlo e Kate Middleton hanno un ottimo rapporto, ma pochi sanno che in passato fu proprio l’ex marito di Lady Diana a costringere il primogenito a lasciare la futura duchessa di Cambridge. Come tutti ben sanno nell’aprile del 2007, Kate e William si separarono dopo una relazione durata qualche anno. Il motivo? Ufficialmente entrambi volevano prendersi una pausa per scoprire quale sarebbe stato il loro futuro e allontanarsi ...

Il retroscena su Kate e William : "Il principe non voleva sposarla" : Sulla storia fra il principe William e la Duchessa Kate Middleton ne sono state dette e scritte di cotte e di crude. Soprattutto dopo il loro matrimonio la stampa scandalistica britannica si è ...

William e Kate - il retroscena segreto : “Il principe Carlo gli disse di lasciarla e lui lo fece” : C’è un nuovo retroscena inedito sulla famiglia reale britannica. Questa volta al centro dei rumors non ci sono Harry e Meghan, bensì il triangolo William-Kate Middleton-principe Carlo. L’indiscrezione è stata rivelata dal biografo di corte Christopher Andersen che ha indagato a fondo il rapporto tra l’erede al trono, il figlio maggiore e la nuora. Dalle sue indagini, è emerso che nell’aprile del 2007 William aveva ...

Rottura fra William e Kate Middleton per colpa del principe Carlo? Solo ora si scopre il retroscena : LOLNEWS.IT - La famiglia reale continua ad essere bersagliata da gossip quotidiani più o meno fantasiosi, ma in queste ore circola una indiscrezione che potrebbe essere piuttosto verosimile...

Kate Middleton e il compleanno hot trascorso con la sorella Pippa senza il principe William : Kate Middleton oggi ha spento 37 candeline e ha festeggiato il nono compleanno al fianco del principe William. Tuttavia, come anticipato da Leggo, oggi il marito non ha potuto esserle vicino e lei si...

Kate Middleton - William dimentica il compleanno ed è in ansia per George : Il giorno del compleanno di Kate Middleton (9 gennaio), William ha visitato il Royal London Hospital dove ha incontrato i piloti delle eliambulanze, di cui faceva parte. Accolto da due bambini, il Principe ha finto di essersi dimenticato del compleanno della moglie. I piccoli gli hanno donato un biglietto d’auguri, realizzato da loro, per Kate. William nel ringraziarli ha detto: “Bravi, che me lo avete ricordato”. E ha ...

Kate Middleton - compleanno senza il principe William : Kate Middleton ha compiuto mercoledì 9 gennaio 37 anni ma, per la prima volta in 6 anni di matrimonio, il principe William non è stato accanto a lei in questa giornata. Come dichiarato da un tweet ufficiale di Kensington Palace William è stato impegnato infatti in altri festeggiamenti, ovvero quelli relativi al trentesimo anniversario dell’Air Ambulance di Londra al Royal London Hospital. Un evento al quale non si sarebbe mai potuto ...

Kate Middleton e il compleanno hot trascorso con la sorella Pippa senza il principe William : Kate Middleton oggi ha spento 37 candeline e ha festeggiato il nono compleanno al fianco del principe William. Tuttavia, come anticipato da Leggo, oggi il marito non ha potuto esserle vicino e lei si...

Kate Middleton - William non è con lei il giorno del suo compleanno : è impegnato in altri festeggiamenti : Kate Middleton compie oggi, mercoledì 9 gennaio, 37 anni ma, per la prima volta in 6 anni di matrimonio, il principe William non sara accanto a lei in questa giornata. Come confermato da un tweet ufficiale di Kensington Palace infatti, William è impegnato infatti in altri festeggiamenti, quelli per il trentesimo anniversario dell’Air Ambulance di Londra al Royal London Hospital. Un evento al quale non sarebbe mai potuto mancare: per due ...

Kate Middleton - William non si sarà presente al suo compleanno : è la prima volta in sei anni : Mercoledì 9 gennaio Kate Middleton compie 37 anni, ma per la prima volta in 6 anni, trascorrerà il giorno del suo compleanno senza il marito. Come confermato da un Tweet ufficiale di Kensigton Palace, William parteciperà, infatti, ai festeggiamenti del trentesimo anniversario dell’Air Ambulance di Londra al Royal London Hospital. Un evento al quale non sarebbe mai potuto mancare: dopo avervi prestato egli stesso servizio come volontario per due ...

Kate Middleton e William iniziano il 2019 a Sandringham : Kate Middleton e William, ritorno a SandringhamKate Middleton e William, ritorno a SandringhamKate Middleton e William, ritorno a SandringhamKate Middleton e William, ritorno a SandringhamKate Middleton e William, ritorno a SandringhamKate Middleton e William, ritorno a SandringhamKate Middleton e William, ritorno a SandringhamLe vacanze sono finite, ma la famiglia reale è ancora a Sandringham. William e Kate Middleton hanno fatto la loro prima ...

Kate Middleton - William la lascia sola al compleanno. Mistero sul cappotto premaman : Kate Middleton il prossimo 9 gennaio compie 37 anni. Ma trascorrerà il giorno del suo compleanno senza William. Suo marito la lascia solo per improrogabili impegni di lavoro. Kensington Palace ha infatti confermato che il Principe sarà in visita al Royal London Hospital dove si celebreranno i 30 anni del servizio di eliambulanza. Un evento che sta particolarmente a cuore a William, dato che dal 2015 al 2017 era tra i piloti di elicotteri di ...