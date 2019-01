Servono altri 5 | 5 miliardi Non c' è spazio per i regali

Inter - Spalletti mette le cose in chiaro : “intervenire sul mercato? Non mi Servono gli avanzi degli altri” : L’allenatore nerazzurro ha commentato il pari del Bentegodi, soffermandosi poi anche sulla prossima finestra di mercato Niente da fare per l’ Inter al Bentegodi, la formazione nerazzurra si fa costringere sul pari da un indomito Chievo Verona, riuscito a pareggiare il gol di Perisic grazie alla zampata di Pellissier. Paola Garbuio/LaPresse Una rete piaciuta pochissimo a Luciano Spalletti , analitico nell’analizzare la gara ...

Castelli (M5s) : “300 euro in più per Panda 1.2? Prendessero la Mille”. Ma non esiste e per la 900 Servono altri 2mila euro : Con la norma sulle emissioni la Panda 1.2 euro 6 costerebbe 300 euro in più? “Potrebbero scegliere di comprare una Panda 1000“. Parola della sottosegretaria all’Economia Laura Castelli, che a Circo Massimo su Radio Capital si è resa protagonista di una doppia gaffe. La Panda Mille, infatti, non viene più prodotta da Fca, marchio che ha sul mercato la Panda 0.9 twinair, che ha una tecnologia superiore alla Panda 1.2 e per questo ...