Il mistero di Diana e l’ossessione dello sguardo Tra Ovidio | Bruno e Klossowski

(Di domenica 20 gennaio 2019) Davanti aldella visione mi(s)tica ogni presunzione di interpretazione univoca appare vana e goffa. Per questo, intendo comporre questa breve riflessione in parte come un mosaico di citazioni di altri autori, consapevole di come le scintille di verità possano disseminarsi in differenti intuizioni.Innanzitutto, ha ragione Davide D’Alessandro quando scrive sul Blog de Il Foglio: “Lavorare sul mito, coglierne ogni singolo dettaglio, giungere al centro (se esiste un centro) del suo significato, è arte riservata a pochi”. Tre menti anticonformiste (, Giordanoe Pierre), di tempi e stature diverse, hanno riflettuto su uno dei miti più ambigui, feroci e illuminanti della tradizione greca: Atteone, sorpreso a spiare, nuda durante un bagno in una grotta, viene dalla dea tramutato in cervo e quindi sbranato dai suoi stessi cani.L’occasione di riflettere ...