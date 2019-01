tg24.sky

: Giappone, è morto l'uomo più vecchio del mondo: aveva 113 anni - SkyTG24 : Giappone, è morto l'uomo più vecchio del mondo: aveva 113 anni - Andrea59196157 : RT @SkyTG24: Giappone, è morto l'uomo più vecchio del mondo: aveva 113 anni - cayamiofficial : RT @SkyTG24: Giappone, è morto l'uomo più vecchio del mondo: aveva 113 anni -

(Di domenica 20 gennaio 2019) L', nato in, è deceduto nel sonno. Ormai viveva su una sedia a rotelle, ma continuava a guardare le partite di sumo in tv e leggere i giornali tutti i giorni. La nipote: "Addolorati per ...