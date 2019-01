Days Gone, ecco tutte le novità

hynerd

(Di domenica 20 gennaio 2019) Si avvicina l’uscita die lo sviluppatore Bend Studio, ha rilasciato un nuovo video. Quest’ultimo ci mostra lo stato dell’Oregon, luogo in cui è ambientato il titolo post-apocalittico, adesso invaso da zombie e non solo. Ci saranno anche animali e altra gente intenzionata a mettere in difficoltà il protagonista Deacon.Lo stato dell’Oregon svela la sua ricchezza e varietà di paesaggi: dalle foreste alle montagne, dal deserto fino ad arrivare alle comunità di banditi sparse nella zona di Addaire Wilderness. Attraversando la natura selvaggia, dovremo stare in guardia non solo per la presenza di altri umani, ma anche per i Freakers. Quando transiteremo nelle foreste, dovremo prestare attenzione agli orsi e ai lupi che, proprio come vuole la natura, non si faranno molti problemi ad attaccarci. Come se non bastasse, anche la regione montuosa non è ...