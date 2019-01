«Con bitcoin avevo guadagnato un milione di dollari | poi ho perso quasi tutto Ma ci

Bitcoin - anche le Banche centrali diCono “addio” : Passo indietro dalle Banche centrali sulle cripto-valute. La gran parte degli Istituti ha dichiarato di non avere in previsione una propria moneta elettronica e si è detta riluttante sull’ipotesi di emettere propri strumenti virtuali di pagamento. Il sondaggio è stato condotto dalla Banca dei regolamenti internazionali (Bri) ed è stato presentato l...

«Marco Baldini ha guadagnato 2 - 3 milioni Con i Bitcoin» - ma lui denuncia : «Attenti è una truffa» : «Marco Baldini da fallito a Milionario»: il post sponsorizzato su Facebook salta subito all'occhio, in poche righe spiega come il conduttore radiofonico abbia superato un periodo...

«Marco Baldini ha guadagnato 2 - 3 milioni Con i Bitcoin» - ma lui denuncia : «Attenti è una truffa» : «Marco Baldini da fallito a Milionario»: il post sponsorizzato su Facebook salta subito all'occhio, in poche righe spiega come il conduttore radiofonico abbia superato un periodo...

“Marco Baldini da fallito a milionario Con i Bitcoin” è una fake news. Lui : “Tutto falso non abboccate - è una truffa” : “Marco Baldini da fallito a milionario: ha guadagnato 2,3 milioni di euro con i Bitcoin“. Così titola l’articolo di un portale online che promette guadagni facili a chiunque con la moneta virtuale, senza alcuna competenza finanziaria, utilizzando la popolarità di Marco Baldini. “Per dimostrare la potenza della piattaforma, Marco ha convinto Francesca Fialdini a depositare €250 in diretta tv”, si legge ...

Marco Baldini bersagliato da una fake news; "Non ho mai guadagnato 2 - 3 milioni di euro Con i Bitcoin" : Epifania alquanto amara per Marco Baldini: la storica spalla di Fiorello a Viva RadioDue è diventato contro la sua volontà il protagonista di una fake news secondo la quale l'uomo avrebbe guadagnato 2,3 milioni di euro grazie ai Bitcoin, come sostiene un post sponsorizzato su Facebook.Ma non solo: il post dice che Marco Baldini sarebbe andato a parlarne nella puntata del 6 gennaio di Unomattina, condotto da Franco Di Mare e Francesca ...

'Marco Baldini ha guadagnato 2 - 3 milioni Con i Bitcoin' : il post su Facebook - ma lui denuncia : 'Attenti è una truffa' : di Ilaria Del Prete 'Marco Baldini da fallito a Milionario': il post sponsorizzato su Facebook salta subito all'occhio, in poche righe spiega come il conduttore radiofonico abbia superato un periodo ...

«Marco Baldini ha guadagnato 2 - 3 milioni Con i Bitcoin» - ma lui denuncia : «Attenti è una truffa» : «Marco Baldini da fallito a Milionario»: il post sponsorizzato su Facebook salta subito all'occhio, in poche righe spiega come il conduttore radiofonico abbia superato un periodo...

Bitcoin - l’80% degli account Contiene meno di 100 dollari : Secondo un'indagine la metà dei portafogli sfoggia meno di 0,001 Bitcoin, cioè 3,40 dollari. Quasi il 90%, invece, si muove sotto la soglia del 340 dollari

Boom di cryptomining - i malware che Coniano bitcoin a tua insaputa : I ransomware? I trojan? No la principale cyber minaccia degli ultimi due anni sono i software di cryptomining malevolo, quelli che eseguono illegalmente il mining delle criptovalute più diffuse, a cominciare dai bitcoin, consumando le risorse del nostro pc (e tanta energia elettrica). A dirlo è un report appena pubblicato da Kaspersky Lab, secondo cui gli attacchi nel 2018, hanno registrato un incremento superiore all’83%, con oltre 5 milioni di ...

Bitcoin non è mai stato così pericoloso e al Contempo attraente : 'Non penso che scenderà a zero improvvisamente', dice al quotidiano Le Matin Philippe Bacchetta, professore di economia alla facoltà HEC di Losanna. 'Le organizzazioni criminali, che riciclano denaro ...

Bitcoin per pagare le tasse - fa girare l'eConomia locale : Chissà che Cleveland e Chiasso non finiscano per diventare una specie di nuovi paradisi fiscali, e si trasformino nella chiave per integrare le criptovalute nell'economia tradizionale. Le ...

Pioggia di compromettenti email Con ricatto in bitcoin - i profili di posta sono stati davvero hackerati? : Tornano di nuovo di moda le mail con ricatto in bitcoin, ossia una richiesta specifica di moneta virtuale per tenere segreti alcuni presunti comportamenti illegali come la visione di contenuti pedopornografici o semplicemente a luci rosse. C'è reale pericolo in questi giorni o ci troviamo di fronte all'ennesimo tentativo di truffa? Non è la prima volta che raccontiamo ai nostri lettori un'ondata di email con ricatto in bitcoin. Ora come ...