Australian Open 2019 | Roger Federer annuncia | “Parteciperò al Roland Garros 2019”

oasport

: Australian open, impresa #Tsitsipas . Il campione uscente, Roger #Federer, è stato eliminato, battuto negli ottavi… - RaiNews : Australian open, impresa #Tsitsipas . Il campione uscente, Roger #Federer, è stato eliminato, battuto negli ottavi… - Eurosport_IT : Dopo la sconfitta, l'annuncio di Federer: dopo 4 anni tornerà al Roland Garros ????? #EurosportTENNIS - repubblica : Australian open, impresa Tsitsipas: Federer è fuori [news aggiornata alle 13:06] -

(Di domenica 20 gennaio 2019) “Sono in una fase in cui voglio fare quello che mi piace. Ho la sensazione che non sia necessario un lungo stop. Giocherò il“, con queste parole in conferenza stampastupisce tutti per tempi e modi. Sì perché, dopo la sconfitta contro il talentuoso greco Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale degli, non ci si aspettava un annuncio del genere da parte dello svizzero. Ma apiace stupire, non solo sul campo con colpi d’alta scuola.Oggi non è stata la sua giornata, il dritto non è stato all’altezza dei suo migliori standard e l’avversario, quel ragazzo che ha tutto per essere un futuro campione, lo ha costretto alla resa. Ed ecco quindi ciò che non ti aspetti: il desiderio di voltare pagina e di tornare a Parigi, dove da qualche tempo il rossocrociato manca, preferendo la preparazione sull’erba ...