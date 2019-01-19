Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UN INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE IL SERVIZIO E’ MOMENTANEAMENTE SOSPESO TRA OTTAVIANO E BATTISTINI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio sulla via TIBURTINA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE tra ALBUCCIONE e SETTEVILLE nei due sensi di marcia. SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE sulla ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SUL raccordo in carreggiata esterna RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA NOMENTANA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. sulla via TIBURTINA code a tratti tra ALBUCCIONE e SETTEVILLE ANCHE QUI nei due ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio UN INCIDENTE SU VIA DI VERMICINO STA PROVOCANDO CODE TRA VIALE EINAUDI E VIA GROTTI DAMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SI RALLENTA POI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI. DA ARIANNA CAROCCI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. ORA DIAMO UNO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. DIAMO QUINDI UNO SGUARDO AGLI EVENTI: A CERVETERI TORNA ANCHE QUEST’ANNO LA TRADIZIONALE FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE, IN PROGRAMMA OGGI E DOMANI. IN PARTICOLARE LA GIORNATA ODIERNA SARÀ CARATTERIZZATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 8.05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1 Roma NAPOLI PER LA PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA TRA CEPRANO E VALMONTONE. NEBBIA A BANCHI ANCHE SULLA A24 Roma TERAMO TRA CASTEL MADAMA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUongiorno E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA A COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1 Roma NAPOLI PER LA PRESENZA DI BANCHI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 20:20 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI ALTEZZA LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E GRANITI IN ENTRAMBI I SENSI. CODE SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 19:35 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA LAURENTINA E L’APPIA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI ALTEZZA LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 19:05 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO IN INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SULLA CASSIA VEIENTANA CODE TRA PIETRA PERTUSA E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASILINA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 18:35 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E A24 Roma TERAMO IN INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TIBURTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 18:05 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E A24 Roma TERAMO IN INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. DISAGI SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA VALLELATA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE LATINA SULLA CASSIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 17:35 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 17:05 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 16 | 30
Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 16:30 (Di sabato 19 gennaio 2019) Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SI E’ CONCLUSO L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE TRA OTTAVIANO E BATTISTINI: IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; E IL TRAFFICO E’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE, TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI; E ALLO STADIO OLIMPICO SI STA GIOCANDO Roma-TORINO, INCONTRO VALIDO PER LA 20^ GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A; ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA E DEVIAZIONI AL TRAFFICO NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA; POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLazioNE DURANTE LE FASI DI DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO ...
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AngelinaPavanel : #viabilità Roma@virginiaraggi 2 ore per andare a lavorare e 2 per tornare. Quando un piano mezzi pubblici veloci pu… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 16:30', su #spreaker… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #19-01-2019 -
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