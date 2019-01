Snowboard – Gigante parallelo femminile | Ochner ai piedi del podio a Rogla

sportfair

: RT @neveitalia: Edwin Coratti primo e Daniele Bagozza secondo nel gigante parallelo di Coppa del Mondo di Rogla! #snowboarding @aquila1968… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Edwin Coratti primo e Daniele Bagozza secondo nel gigante parallelo di Coppa del Mondo di Rogla! #snowboarding @aquila1968… - neveitalia : Edwin Coratti primo e Daniele Bagozza secondo nel gigante parallelo di Coppa del Mondo di Rogla! #snowboarding… - ninda1952 : RT @alto_adige: Doppietta altoatesina nel gigante parallelo di snowboard a Rogla. Vittoria ad Edwin Coratti davanti a Daniele Bagozza https… -

(Di sabato 19 gennaio 2019)è quarta neldi: impresa contro Riegler ai quarti, va in testa alla Coppa del mondo Ilsfuma, ma Nadyapuò andare a festeggiare insieme alla squadra maschile al termine deldi. Mentre gli uomini volavano verso la doppietta magica targata Edwin Coratti e Daniele Bagozza, l’azzurra veniva prima battuta in semifinale da Natalia Soboleva e poi, squalificata, si arrendeva alla tedesca Cheyenne Loch nella finale di consolazione, chiudendo la giornata al quarto posto.Ma la vera impresa l’aveva già fatta prima: innanzittutto agli ottavi dove, maschi compresi, è stata l’unica a passare il turno gareggiando sulla pista rossa, sfruttando l’errore della svizzera Julie Zogg, non arrivata al traguardo. E poi anche ai quarti, dove si è tolta la soddisfazione di battere la veterana del circuito, Claudia ...