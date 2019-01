Serie A | Udinese Parma | le formazioni

Diretta Serie A - Si torna in campo : Udinese - Parma : Si torna alla Dacia Arena dopo la convincente vittoria con il Cagliari che ha chiuso il 2018. Il 2019 è cominciato con le sfide di coppa Italia dove abbiamo commentato Sampdoria - Milan ed ora nel pieno del calciomercato si torna a giocare la Serie A. Prima giornata di ritorno, all'andata al Tardini finì per 2-2 nonostante il doppio vantaggio dei crociati, rimontati dall'Udinese all'epoca guidata da Velazquez. Qui Udinese: Archiviata la ...

Probabili Formazioni Udinese – Parma - Serie A 19/01/2019 : Probabili Formazioni Udinese – Parma, Serie A 19/01/2019Torna in campo la Serie A e lo fa con il secondo anticipo delle 18:00: sul campo Udinese e Parma alla Dacia Arena. Nella sfida d’andata, le due squadre hanno dato vita ad una bella sfida, terminata 2-2.UDINE – Nicola dovrà rinunciare a Mandragora squalificato, così come Pusetto: possibile l’esordio dal 1′ per il nuovo acquisto Okaka. Poco dietro la sua ...

Mercato Serie A : Lazio su Zappacosta - Cagliari e Udinese attive : Ecco alcuni movimenti e trattative di Lazio, Cagliari e Udinese.L’idea Zappacosta non tramonta per i biancocelesti. Serve un esterno che sappia adattarsi ai due moduli utilizzati da Inzaghi e l’italiano in forza al Chelsea ne rispecchia le qualità. Subbi sulla trattativa: la Lazio vuole il prestito, il Chelsea la cessione definitiva. In attacco dubbi su Caicedo: non sembra poter essere l’alter ego di Immobile e neanche la ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative : altro scatto del Genoa e le intenzione di Fiorentina - Parma e Udinese : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è ormai entrato nella fase importante, i club di Serie A si muovono con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, ecco il punto della rosea. Continua la ricerca della Fiorentina ad un centrocampista, per adesso il West Ham ha chiuso la porta per Obiang ma non è da escludere un nuovo tentativo, nel frattempo nel mirino è finito Traore dell’Empoli, la ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : l’attaccante per l’Udinese - Bologna show ed innesto Cagliari : Il Calciomercato entra nel vivo, ecco le importanti notizie del campionato di Serie A delle ultime ore, il punto della rosea. Il Chievo crede alla salvezza e prova a far rientrare in Italia Luca Caldirola del Werder Brema, l’Udinese alla ricerca di un nuovo attaccante, sempre più vicino Lapadula del Genoa. Il Parma su Barak, per l’attacco la prima scelta è Falcinelli. Il primo nome per rinforzare ulteriormente il Bologna è ...

Serie A Udinese - Okaka è già a disposizione : UDINE - Stefano Okaka , prelevato in prestito dal Watford e annunciato ufficialmente in mattinata, si è già messo a disposizione del tecnico. Davide Nicola , infatti, ha potuto contare sull'attaccante ...

Serie A Udinese - Nicola senza i sudamericani : UDINE - I bianconeri sono tornati in campo per affrontare la seconda seduta di allenamento del 2019. Al Bruseschi assenti solo i tre sudamericani Pussetto , Machis e Vizeu . Per il resto della rosa a ...

Calciomercato Serie A - giornata caldissima : Ramsey-Juve ok - De Paul ‘no’ alla Roma - Udinese e Bologna si rafforzano : Il Calciomercato si accende in Serie A, diverse trattative sono entrate nel vivo, altre invece sono già divenute ufficiali come il doppio colpo del Bologna Juventus sempre più vicina ad Aaron Ramsey, centrocampista di proprietà dell’Arsenal e in scadenza di contratto a giugno. Il gallese ha preferito la corte della ‘Vecchia Signora’ a quella del Paris Saint Germain che avrebbe offerto un contratto economicamente più ...

Calciomercato Serie A – Colpo Okaka per l’Udinese! Parma vicino a Caceres - visite mediche per Viviano alla Spal : Apre il Calciomercato invernale in Serie A e i club mettono a segno i primi colpi: l’Udinese prende Okaka dal Watford, il Parma è vicinissimo all’acquisto di Caceres, Viviano svolge le visite mediche con la Spal Giovedì 3 gennaio, il conto alla rovescia è finito: il Calciomercato invernale della Serie A apre finalmente i battenti! Non solo le big al centro della scena, ma anche le medio piccole subito molto attive con i primi colpi ...

DIRETTA UDINESE CAGLIARI / Streaming video e tv : Maurizio Mariani è l'arbitro alla Dacia Arena - Serie A - : DIRETTA UDINESE CAGLIARI Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Diretta Serie A : Udinese - Cagliari per chiudere in bellezza l'anno : Si torna a commentare una partita live e si torna ad Udine, l'ultima fu Udinese - Milan risolta da Romagnoli al 97'. Oggi va in scena la sfida salvezza tra Udinese e Cagliari alle ore 15 alla Dacia Arena di Udine. Assenza pesante per la squadra di Nicola: lo squalificato De Paul. Solo quattordici reti segnate dall'attacco Friulano che oggi sarà guidato da Lasagna e Pussetto, una netta inversione di marcia è quello che chiedono i tifosi, ma che ...

Serie A Udinese - Nicola : «La priorità è battere il Cagliari» : UDINE - "In tutto il tempo che dedichiamo a preparare la partita successiva ci mettiamo del nostro per fare un passo in più. Ora una priorità, che riguarda la difesa, è stata acquisita ed è dimostrata ...

Probabili formazioni Udinese-Cagliari - Serie A 29-12-2018 : L’Udinese di Davide Nicola ospita il Cagliari di Rolando Maran nella sfida salvezza della 19ª giornata di Serie A. I friulani sono diciassettesimi con 15 punti frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, e hanno 2 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Bologna, i sardi sono tredicesimi a quota 20 punti con un cammino di 4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.Udinese-Cagliari si giocherà sabato 29 dicembre 2018 alle ore ...

Video/ Spal Udinese - 0-0 - : gli highlights della partita - Serie A - 18giornata - : Video Spal Udinese , 0-0, : highlights e gol della partita di Serie A, al Mazza arriva un pareggio senza reti che è deludente per entrambe le squadre.