Ricomincia con una vittoria il cammino della Roma in campionato

Sci alpino - si Ricomincia con Bormio e Semmering! Orari e programma delle gare - come vederle in tv : Venerdì 28 dicembre si tornerà tutti sulla neve dopo la piccola pausa per le festività natalizie, riparte la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino e si preannuncia grande spettacolo in occasione delle gare in programma. Show assoluto con la mitica discesa maschile di Bormio, una delle grandi classiche del calendario internazionale: sulla celeberissima pista dell’amena località valtellinese si sfideranno i più grandi campioni della ...