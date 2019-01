PSG-Guingamp 9-0

PSG - 9 gol al Guingamp : triplette di Cavani e Mbappé. Verratti ko : Ney per vendetta. Ma anche Cavani, Mbappè e Meunier. Il Psg umilia il Guingamp al Parco dei Principi, 9 reti in campionato alla squadra che l'aveva eliminato in Coppa di Lega. Ricordate, no? Gol di ...

Incredibile PSG - vince 9-0 contro il Guingamp : Incredibile Psg in Ligue 1, dopo la clamorosa eliminazione in Coppa di Francia la squadra di Tuchel si riscatta, vittoria proprio contro il Guingamp e partita che non è stata mai in discussione, successo dei padroni di casa con il punteggio di 9-0. Show da parte degli attaccanti, tripletta da parte di Mbappé, tripletta anche di Cavani, in rete anche Neymar che ha aperto l’incontro (doppietta) e Meunier. Il Psg sale a quota 53 punti ...

Ligue 1 – PSG devastante - 9 gol al povero Guingamp! Triplette di Mbappè e Cavani : i gol in stagione sono 62 : Il PSG rifila ben 9 gol al povero Guingamp, fanalino di coda del campionato francese: Mbappè e Cavani fanno 3 gol a testa, Neymar si ferma a 2 e anche Meunier partecipa alla festa Un gol ogni 10 minuti, è questa la media gol/minuti che il PSG ha mantenuto nella sfida contro il Guingamp, ultimo in classifica. Il risultato finale maturato al Parco dei Principi lascia tutti a bocca aperta: 9 (NOVE) a 0! Il club parigino si è divertito a spese ...

Francia - Coppa di Lega : il PSG crolla col Guingamp - Monaco ok ai rigori contro il Rennes : Clamoroso al Parco dei Principi. Il Psg incassa la prima sconfitta stagionale in Francia nei quarti di finale di Coppa di Lega per mano del Guingamp , che trasforma due dei tre penalty concessi e ...