La lista unica contro i populisti è un grande favore ai populisti - dice Enrico Letta : L'ex premier Enrico Letta è convinto che creare un blocco unico contro i populisti sia un grande favore ai populisti. Lo dice in una intervista alla Stampa e all'inizio di una campagna elettorale per le Europee di maggio che è già entrata nel vivo. Letta negli ultimi 5 anni è rimasto ai margini della politica italiana, preferendo dedicarsi agli studi di politica ed economia in Francia. In questi giorni è in libreria con un saggio ...

Europee - Calenda lancia manifesto per la lista unica. Da Zingaretti a Sala e Pisapia : adesioni anche tra gli ex Pd : Qualcosa si muove a sinistra in vista delle Europee. L’ex ministro Carlo Calenda ha lanciato il suo manifesto “Siamo europei” e proposto la lista unica nella corsa per Bruxelles. L’appello ha già ottenuto decine di adesioni: dall’ex segretario Pd Maurizio Martina ai presidenti di Regione Zingaretti, Stefano Bonacini, fino all’esponente di Leu Enrico Rossi. Si notano tra gli altri anche il sindaco di Milano ...

