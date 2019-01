I media e il valore etico | una missione che da difficile rischia di diventare impossibile

ilfogliettone

(Di sabato 19 gennaio 2019) Il giornalismo deve prendere le distanze da ogni forma di violenza, anzi deve denunciarla ogniqualvolta essa viene espressa. Il giornalismo, difatti, nasce prefiggendosi unadi elevato, in quanto pone a fondamento del suo operare la finalità di trasmettere le notizie ed i fatti della vita quotidiana, della vita delle Istituzioni, della vita sociale, della storia umana, in modo neutrale ed indipendente, nel pieno rispetto delle leggi che salvaguardano la dignità umana.Purtroppo, non si può non prendere atto del progressivo decadimento che spesso sfiora nella volgarità della modalità espressiva di alcuni giornali e di alcuni personaggi che guidano o partecipano a programmi televisivi, che testimonia un grave fenomeno, ormai sempre più dilagante, ossia l’impoverimento morale di alcuni ambiti della vita contemporanea, ritenuti depositari, da sempre, dello ...