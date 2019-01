Genoa | Prandelli | «Piatek ha un futuro da top player»

Calciomercato - Prandelli vuole Montolivo : il centrocampista nel mirino del Genoa : Dopo gli esoneri di Ballardini e Juric, c’è fermento in casa Genoa per quanto riguarda il Calciomercato. Il nuovo allenatore del club ligure Cesare Prandelli avrebbe chiesto al presidente Preziosi di fiondarsi su Riccardo Montolivo nel mercato di gennaio. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2019 e non rientra più nei piani di Gattuso, che lo ha convocato (senza mai impiegarlo) solo a causa dell’emergenza ...

Calciomercato Genoa - i tre innesti per il tecnico Prandelli : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha beneficiato del ribaltone in panchina, in particolar modo il tecnico Cesare Prandelli ha avuto l’abilità di risollevare una situazione difficile, ha riportato fiducia ma soprattutto gioco e risultati positivi. Per questo motivo la dirigenza ha deciso di muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, è arrivato Jandrei ma non è di certo finita. In arrivo altri due ...

ESCLUSIVA PG - Brenzini : 'Prandelli può portare il Genoa nella parte sinistra della classifica' : Prandelli l'ha visto, l'ha osservato, dato fiducia e ha dimostrato a se stesso, al mondo e soprattutto a Rolòn di non essere un desaparecido, ma un giocatore su cui si può contare'. In questi giorni ...

Calciomercato Genoa - rinforzi in arrivo : incontro tra Prandelli e la dirigenza per delineare le mosse : Calciomercato Genoa, la società del presidente Preziosi si appresta a muoversi per rafforzare la rosa a disposizione di Prandelli Il Genoa, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che si muoverà sul mercato nei prossimi giorni. “Si apre ufficialmente domani, giovedì 3 gennaio, la sessione invernale del calcio-mercato. Al di là dei propositi che si erano fatti largo anche quest’anno la durata, per conformarsi ai mercati ...

Calciomercato Genoa - spunta una pazza idea dal Chelsea : rinforzi per Prandelli! : Calciomercato Genoa, il presidente del Grifone Preziosi sta tentando di mettere a segno un grande colpo per la sessione invernale Calciomercato Genoa – Emerson Palmieri è finito nel mirino del Genoa per quanto concerne la sessione di gennaio di Calciomercato. Il calciatore del Chelsea non sta trovando spazio con Sarri, chiuso da un grande Marcos Alonso. Dunque potrebbe cercare di giocare maggiormente altrove ed il Genoa sta provando ...

Barreca primo obiettivo - Preziosi pensa al nuovo Genoa di Prandelli (RUMORS) : Il Genoa ha chiuso il girone d'andata al quattordicesimo posto, con sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione e cinque lunghezze dal centro classifica. In questa sessione invernale di mercato il presidente Enrico Preziosi tenterà di rimediare ad alcuni evidenti errori estivi per consegnare a Prandelli una squadra che possa raggiungere comodamente l'obiettivo della salvezza. Alcune scommesse di troppo e i cambi repentini in panchina hanno ...

Serie A - Genoa-Fiorentina 0-0 : Prandelli frena la Viola : Due pali e un Radu in stato di grazia. A Marassi la Fiorentina chiude il 2018 con uno 0-0 tra rimpianti e sfortuna, perdendo il treno diretto per l'Europa. Prandelli si porta a casa un punto ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Fiorentina con più pregi che difetti» : GENOVA - Manca un giorno a Genoa-Fiorentina : per Cesare Prandelli quella contro i viola sarà una partita speciale: "Non ho avuto il tempo di riflettere sulle emozioni che mi darà sfidare la ...

Genoa : Prandelli - bisogna lavorare molto : ANSA, - ROMA, 26 DIC - Cesare Prandelli sorride amaro. La parola più usata è rammarico dopo il ko del suo Genoa: "E' stata una gara molto equilibrata - dice -: siamo dispiaciuti per i primi venti ...

Cagliari-Genoa - i rossoblù cavalcano l'onda del successo di Prandelli : Genova - Il Cagliari, in seria difficoltà dopo due sconfitte in fila che hanno allungato a sette la striscia senza vittorie, riceve un Genoa al contrario galvanizzato dal primo successo della gestione ...

Cagliari-Genoa - i rossoblù di nuovo on fire con Prandelli : ma i bookmakers non credono in una vittoria in Sardegna : Secondo i bookies la vittoria dei liguri in Sardegna è molto complicata, per questo le quote salgono alle stelle Dodici turni e due allenatori dopo, il Genoa ha ritrovato il successo sabato scorso, battendo l’Atalanta e smentendo anche i pronostici dei bookmaker, che la davano sfavorita. Ora Prandelli cerca continuità nel delicato incontro di Cagliari, mercoledì pomeriggio. Anche stavolta, però, le quote non sono favorevoli: i trader ...

Genoa - Prandelli ha riportato fiducia : le indicazioni anche di mercato : Il Genoa è reduce dal successo contro l’Atalanta, fiducia ritrovata grazie all’arrivo in panchina di Cesare Prandelli. I rossoblu adesso si preparano per la gara contro il Cagliari, importanti indicazioni del tecnico, anche di mercato: “Andare in Sardegna è difficile perché c’è un clima particolare: sarà un Cagliari diverso, molto agguerrito e che sa giocare. Ha un centrocampo interessante, è una squadra completa e si ...