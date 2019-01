Ex terroristi latitanti | 30 nomi sul tavolo di Salvini | 14 in Francia

Viminale - 30 i terroristi latitanti : 11.23 I nomi di 30 terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre di destra, sono sul tavolo del vicepremier e ministro dell'Interno, Salvini. E' l'elenco aggiornato che Intelligence e Forze dell'ordine hanno rielaborato dopo l'arresto di Cesare Battisti. Dei 30 terroristi della lista, 14 sono stati localizzati in Francia.Il governo italiano è pronto a fare i necessari passi ufficiali per chiedere la collaborazione dei Paesi che li ospitano, al ...

Caso Battisti : 30 terroristi latitanti - 14 in Francia. Dossier pronto sul tavolo di Salvini : Trenta terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre di destra: i loro nomi, a quanto si apprende da fonti del Viminale, sono sul tavolo del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Si...

Trenta i nomi di terroristi latitanti sulla scrivania di Salvini : Quattordici sono in Francia. Il governo italiano è pronto a passi ufficiali per chiedere collaborazione ai Paesi che li stanno ospitando - Trenta terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre di destra: ...

Trenta nomi di terroristi latitanti sulla scrivania di Salvini - 14 in Francia : Trenta terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre di destra: i loro nomi sono sul tavolo del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo si apprende da fonti del Viminale. Si tratta dell'...

Trenta terroristi latitanti sul tavolo di Salvini - governo pronto a passi ufficiali : Politica Caso Battisti, l'ex Br Lojacono: "Accetterei l'ergastolo in Svizzera, ma l'Italia non ha mai chiesto la mia estradizione" di CONCETTO VECCHIO

Trenta nomi di terroristi latitanti sul tavolo di Salvini : Trenta terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre di destra: i loro nomi sono sul tavolo del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo si apprende da fonti del Viminale. Si tratta dell'elenco aggiornato che Intelligence e Forze dell'Ordine hanno rielaborato dopo l'arresto di Cesare Battisti. Dei 30, 14 sono in Francia. Il governo italiano, su impulso di Salvini, è pronto a passi ufficiali per chiedere collaborazione ai Paesi ...

Cesare Battisti - ma che fine hanno fatto gli altri 27 terroristi italiani latitanti? : Alla fine l’Italia ha riavuto Cesare Battisti, l’ex terrorista dei Pac, primula rossa dei Proletari armati per il comunismo che, tra battaglie giudiziarie, arresti e fughe, il nostro Paese insegue da quasi 40 anni. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha esultato con la frase che ormai è diventata il suo spot: «la pacchia è finita». Ora infuria una nuova polemica. Battisti, come ripetono quotidianamente tutti i politici, ora ...

Non solo Cesare Battisti : chi sono i terroristi italiani ancora latitanti all’estero : Dopo l'arresto e il ritorno in Italia di Cesare Battisti, si sono riaccesi i riflettori sui latitanti politici italiani degli anni di Piombo che si trovano ancora all'estero. La maggior parte è in Francia, ma molti sono anche in America Latina, e ancora in Gran Bretagna e in Giappone. La promessa di Salvini: "Stiamo lavorando sulle altre decine di terroristi che ancora non stanno scontando la loro pena nelle carceri italiane".Continua a leggere

Chi sono gli altri ex terroristi degli anni di piombo latitanti nel mondo : Il magistrato Luigi Moschella, accusatore delle Br, all’uscita di una caserma a Torino. (Claudio Papi/LaPresse) di Cecilia Sala È stato arrestato Cesare Battisti, ma i protagonisti degli anni di piombo che vivono da liberi cittadini all’estero sono più di cinquanta. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si augura che, dopo il rientro di Battisti, “siano assicurati alla giustizia italiana anche tutti gli altri”. La Lega ha già ...

Chi sono i terroristi latitanti ai quali l'Italia dà la caccia : Al lavoro per assicurare alla giustizia i terroristi latitanti di "qualsiasi colore: rossi, neri, bianchi, verdi". L'impegno assunto dal vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel giorno del ritorno in Italia di Cesare Battisti riguarda potenzialmente almeno una quarantina di nomi: uomini e donne che, dopo anni di militanza nella lotta armata, hanno cercato (e trovato) rifugio all'estero dopo aver ...

Battisti - Bonafede : “A Oristano per ragioni di sicurezza”. Salvini : “Riscontri positivi su altri terroristi latitanti” : “In questo momento Cesare Battisti è diretto a Oristano per ragioni di sicurezza“. La notizia, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, viene data dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. “Stiamo lavorando ai casi di decine di altri terroristi latitanti. Per alcuni di loro ci sono già riscontri positivi” ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo Battisti, Bonafede: “A ...

Chi sono e dove si trovano i terroristi italiani latitanti : sono oltre 50 i terroristi italiani ancora latitanti all'estero. Di molti di loro si sa quasi tutto ma l'Italia non è ancora riuscita ad estradarli. Ecco chi sono alcuni dei più famosi.

Cesare Battisti - dal Nicaragua alla Francia : che fine hanno fatto gli altri terroristi rossi e neri ancora latitanti : Sono una quarantina tra la Francia, il Nicaragua, l’Argentina, la Svizzera, persino il Giappone. L’arresto in Bolivia di Cesare Battisti fa tornare d’attualità un dossier rimasto per anni sulle scrivanie degli investigatori italiani: quello dei terroristi rossi e neri ancora latitanti. “Sono sicuro che le forze dell’ordine, con i servizi d’intelligence, potranno riassicurare alle galere altre decine di delinquenti, ...

Ancora 70 i latitanti italiani nel mondo - tra loro 50 sono ex terroristi : Almeno trenta hanno trovato rifugio in Francia. Ex Br o Prima linea, Potere operaio o Lotta continua, sono tutti già stati condannati nel nostro Paese