Drammatico incidente a Pietra Ligure | un ragazzo perde la vita | due amici gravissimi

Drammatico incidente stradale in Sicilia - sull'A18 : 3 morti e 4 feriti. : Drammatico incidente nelle prime ore del mattino in Sicilia, sull'Autostrada A18 che collega Catania a Messina. Tre persone hanno perso la vita e almeno altre quattro sono rimaste ferite in uno...

«Schumacher oggi vive così». Cinque anni fa il Drammatico incidente : «Così vive Schumacher oggi», con questa copertina il quotidiano tedesco Bild riaccende le speranze dei suoi lettori su una possibile ripresa del campione di Formula 1 a pochi...

Sci - incidente Drammatico in Val Gardena - paura per lo svizzero Gisin : Gara drammatica in Val Gardena dove la discesa libera valida per la coppa del Mondo è stata funestata dall'incidente occorso allo svizzero Marc Gisin. L'atleta elvetico è letteralmente volato sulla prima delle «Gobbe del cammello» schiantandosi sulla pista e perdendo conoscenza.

Sci - incidente Drammatico in Val Gardena : paura per lo svizzero Gisin Il video della caduta|Foto : L'atleta elvetico perde il controllo e vola sulle «Gobbe del cammello» schiantandosi al suolo. Perde conoscenza e viene portato in ospedale

Paura Juventus - tre calciatori coinvolti in un Drammatico incidente stradale [FOTO e DETTAGLI] : 1/9 Mauro Ujetto/LaPresse LaPresse/M ...

Drammatico incidente sull’autostrada di Hong Kong : morti e feriti : Terribile incidente stradale nell’ex colonia britannica oggi sotto controllo cinese. In un incidente in autostrada si registrano almeno cinque vittime

Drammatico incidente in tangenziale : tre camion coinvolti - morto un 29enne : Il giovane camionista è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo: feriti lievemente gli altri due autisti