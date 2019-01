ilfattoquotidiano

: Seguitemi in diretta da #Strasburgo: mi confronterò con il Presidente #Draghi sul lavoro della #BCE, sulle priorità… - PediciniM5S : Seguitemi in diretta da #Strasburgo: mi confronterò con il Presidente #Draghi sul lavoro della #BCE, sulle priorità… - TutteLeNotizie : Dalla Bce arriva un regalo per i debitori vessati dalle banche. Ecco come approfittarne - valy_s : @Litio_finito @PatriziaRametta @giuslit @borghi_claudio @Musso___ @pbecchi @Rinaldi_euro @Luca_Fantuzzi… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Ci si preoccupa giustamente per il futuro delle, ma nessuno esulta per il– consegnato indirettamente (e forse inconsapevolmente) – ai cittadini o imprese, che finora (e da ora) non hanno potuto restituire i soldi ricevuti in prestito. Le quali, però, hanno perpetrato abusi (usura, anatocismo e altre irregolarità) nei loro confronti.La lettera inviata, infatti,Bce a Monte Paschi Siena (e a tante altre) ha imposto agli istituti di credito di aumentare gli accantonamenti sui crediti problematici, fino a svalutarli totalmente in un arco pluriennale predefinito (otto anni). In tal modo i bilanci già disastrati delleitaliane sarebbero messi a dura prova sul piano della consistenza patrimoniale, necessitando quindi – secondo una stima di Mediobanca Securities – di ulteriori 15 miliardi di capitale!Ma possiamo per ...