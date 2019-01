10 formidabili bugiardi del cinema

wired

(Di sabato 19 gennaio 2019) Il bugiardo alè quasi sempre l’eroe, perché l’avventura di mantenere una bugia mentre tutti fanno di tutto per scoprirla, è una parabola che lo ha al centro, nella posizione più fragile e quindi più soggetta ad immedesimazione. Senza contare la quantità di generi che si basano sull’inganno dalla commedia sofisticata, a quella degli equivoci, al thriller (con i suoi svelamenti a sorpresa) e via dicendo.L’agenzia dei, questa settimana in sala, adatta il film francese Alibi.com esasperando il meccanismo classico della commedia sofisticata. Qualcuno tradisce qualcun altro e inventa un mondo di bugie per nasconderlo, ma quando sta per essere scoperto l’agenzia entra in gioco e lo aiuta: ingaggia figuranti, forgia biglietti fasulli, modifica foto con Photoshop per creare prove inesistenti che evitino la scoperta e fornisce un supporto professionale al bugiardo.Il ...