Tennis | il francese Mick Lescure ammette di aver venduto circa 30 partite nei tornei

(Di venerdì 18 gennaio 2019) L’ombra delle“aggiustate” per soldi, e di riflesso anche delle scommesse, continua a mantenersi lunga sul mondo del. Lungo questo filone, in Francia, è stato fermato e interrogato il giocatore locale, 25 anni, con un best ranking di numero 487 del mondo nel 2018 e una carriera per buona misura confinata neiFutures, cioè ancor più in basso dei Challenger.Stando a quanto riportato dall’Equipe,avrebbe rivelato di“truccato” una trentina didal 2015 in avanti, soprattutto inorganizzati nel Mediterraneo o in luoghi come Bahrein o Santo Domingo. Le cifre andavano dai 600 euro della prima volta in cui ha ceduto all’insana tentazione fino ai 2.000 come somma massima. A capo dell’organizzazione che ha beneficiato dei “servizi” delta, ritengono gli ...