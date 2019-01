Via libera a quota 100 e reddito

Pensioni - Via libera in CdM a Quota 100 : ecco le norme. Matteo Salvini : "Fornero - piangi ancora" : "È un passaggio storico, se meno persone fluiranno di questa scelta, e in meno andranno in pensione, i soldi che avanzeranno verranno reinvestiti in tagli delle tasse. I soldi ci sono, posso garantirlo tranquillamente, nessuno si vedrà negato il diritto alla pensione". Così Matteo Salvini al termine

Pensioni - Via libera in CdM a Quota 100 : ecco le norme. Matteo Salvini : 'Fornero - piangi ancora' : 'È un passaggio storico , se meno persone fluiranno di questa scelta, e in meno andranno in pensione, i soldi che avanzeranno verranno reinvestiti in tagli delle tasse. I soldi ci sono, posso ...

Via libera al decreto su pensioni e reddito Salvini : «Un aiuto per 10 mln di italiani» Norme e vincoli : ecco il testo del decreto : Al termine dell’incontro tra Conte, Di Maio, Salvini la dichiarazione per dire che si sarebbe trovata l’intesa sui due più importanti provvedimenti del governo M5S-Lega

Via libera al decreto su pensioni e reddito Di Maio : «Si parte da aprile - niente abusi» Norme e vincoli : ecco il testo del decreto : Al termine dell’incontro tra Conte, Di Maio, Salvini la dichiarazione per dire che si sarebbe trovata l’intesa sui due più importanti provvedimenti del governo M5S-Lega

Via libera a pensioni e reddito : Sciolto anche il nodo del Tfs, ovvero il trattamento di fine rapporto che percepiscono i dipendenti pubblici

Via libera al reddito di cittadinanza : Sciolto anche il nodo del Tfs, ovvero il trattamento di fine rapporto che percepiscono i dipendenti pubblici

Via libera del CdM a reddito di cittadinanza e quota cento : Le misure economiche del governo. "Sono due misure che non rispondono a estemporanee promesse elettorali, ma sono promesse che appartengono a un progetto di politica sociale che riguarda 5 milioni di persone in condizione di povertà e un milione di persone in 3 anni che potranno andare in anticipo in pensione. Questo governo mantiene le promesse". Così il ...

Manovra - Via libera dal Cdm a reddito e quota 100. Accordo dopo un vertice Conte-Salvini-Di Maio : Al summit hanno preso parte anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i sottosegretari al ministero di via XX Settembre, Laura Castelli e Massimo Garavaglia, il ministro per i Rapporti con il ...

Pensioni e reddito minimo : c'è il Via libera al "decretone" : Via libera al decreto Quota 100. Il governo ha varato in Consiglio dei Ministri il "decretone" che introduce i due pilastri della manovra, il nuovo sistema previdenziale e il sussidio del reddito di cittadinanza. Di fatto in conferenza stampa il ministro degli Interbi Matte Salvini ha presentato il decreto che di fatto introduce (e non supera) una strada alternativa alla Fornero. "Siamo passati dalle parole ai fatti", ha affermato il titolare ...

Reddito e pensioni - Via libera del governo al decretone : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. Questa è «una tappa fondamentale per questa esperienza di governo,...

Via libera alle norme europee anti-corruzione - ma Lega e Cinque Stelle non votano a favore : Nel giorno in cui il Movimento Cinque Stelle lancia l'offensiva contro lo spreco di denaro Ue, puntando il dito verso gli stipendi dei commissari, c'è stato un voto molto significativo al Parlamento ...

Smog Modena : PM10 sotto i limiti - da domani Via libera ai diesel Euro 4 : Da domani, venerdì 18 gennaio 2019, terminano le misure emergenziali attivate a Modena dal 1° gennaio in seguito ai superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle centraline della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria. Si sono verificate infatti le condizioni per la revoca delle misure emergenziali ovvero due giorni consecutivi (lunedì 14 e martedì 15 gennaio) in cui la ...

Decretone - p. Chigi : Via libera a fondi per Tfs e fondo volo Alitalia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Via libera da vertice - Cdm alle 18 : ANSA, - ROMA, 17 GEN - "Tutto risolto, tutto bene, il testo è pronto". Lo afferma il sottosegretario al lavoro, Claudio Durigon, lasciando Palazzo Chigi al termine del vertice di maggioranza sul ...