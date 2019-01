Trova questo ragno sotto il suo letto e scopre che è tra i più velenosi al mondo

Ancona - Trovata bomboletta di spray urticante. I giovani in discoteca e la foto su Whatsapp : «Chi è questo giovane col volto coperto?» : I ragazzi a Corinaldo fanno circolare foto di un giovane con cappello e volto camuffato: «Se qualcuno lo riconosce parli»

Hai difficoltà a Trovare il tuo uomo ideale? Forse è per questo tratto del tuo carattere : L’amore, quello vero, che ti accompagna ogni giorno e che ti risolleva nei momenti più tristi, è il sogno di tutte noi donne. Certo, trovare il partner ideale non è semplice e spesso abbiamo dovuto affrontare addii inaspettati. Se però hai la sensazione che per te, che sei una donna forte e particolarmente empatica, questa ricerca sia quasi impossibile, è perché probabilmente hai un lato della tua personalità speciale che ti rende diversa dalle ...

Hai difficoltà a Trovare il tuo uomo ideale? Forse è per questo tratto del tuo carattere e che fa di te una donna speciale : L’amore, quello vero, che ti accompagna ogni giorno e che ti risolleva nei momenti più tristi, è il sogno di tutte noi donne. Certo, trovare il partner ideale non è semplice e spesso abbiamo dovuto affrontare addii inaspettati. Se però hai la sensazione che per te, che sei una donna forte e particolarmente empatica, questa ricerca sia quasi impossibile, è perché probabilmente hai un lato della tua personalità speciale che ti rende diversa dalle ...