Paris il più veloce a Wengen

Paris il più veloce nella 2ª prova di Wengen : ... con i suoi 4.480 metri è la più lunga del circuito di coppa del mondo. La prova di oggi è' stata però fatta per ragioni meteo sul tracciato più breve della discesa di combinata. Secondo tempo per il ...

Sci alpino - Paris show in discesa : l’azzurro è il più veloce nella 2ª prova a Wengen : Dominik Paris ha ottenuto il miglior crono nella 2ª prova a Wengen , davanti al francese Johann Clarey Quando Dominik Paris decide di fare sul serio, per gli altri si mette male. L’azzurro, che si era nascosto nella prima prova a Wengen preferendo testare la pista senza badare al tempo, è il più veloce nel secondo training sulla Lauberhorn. L’azzurro chiude con il tempo di 1’46″27, a +0″33 sul francese ...

Paris si prende anche il superG. Il jet azzurro non si ferma più : ... con quella di ieri siamo alla vittoria numero 11 e al podio numero 26 in coppa del mondo, senza dimenticare l'argento mondiale nel 2013,, ma uno che a 20 anni si era rivelato al mondo chiudendo al ...

Bormio sempre più Azzurra : dopo la Libera Paris ha vinto anche il SuperG : Magica doppietta per l’azzurro Dominik Paris che, dopo il successo di ieri in discesa, ha vinto in 1.29.95 anche il superG di cdm di Bormio , ultima gara maschile del 2018. Ha preceduto di un solo centesimo di secondo, pari a 24 centimetri di distacco, l’austriaco Matthias Mayer che ha chiuso in 1.29.96. Terzo il norvegese Aleksander Kilde in 1.30....