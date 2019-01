Morte Belardinelli | altri due arresti Uno è capo della curva Inter Nino Ciccarelli

Torino-Fiorentina - striscione allo stadio per la Morte di Daniele Belardinelli : E’ andata in scena la partita valida per la Coppa Italia tra Torino e Fiorentina, successo per la squadra di Pioli con la doppietta di Chiesa nel finale. Nel frattempo fuori dallo stadio Olimpico è stato esposto dai tifosi granata uno striscione in riferimento alla morte di Daniele Belardinelli, il tifoso interista morto dopo essere stato investito da un suv negli scontri di Milano prima della partita contro il Napoli. “Per voi ...

Daniele Belardinelli - salgono a 23 gli indagati per la Morte : Sono saliti, al momento, a 23 gli indagati per omicidio volontario e rissa aggravata nell'inchiesta milanese sugli scontri tra ultras interisti e napoletani del 26 dicembre che hanno provocato la morte di Daniele Belardinelli. L'ipotesi di omicidio volontario, contestata a tutti e 23 gli identificati, è un passaggio tecnico per svolgere tutti gli accertamenti. Nel frattempo, sulla seconda auto bloccata a Napoli, sarebbero state ...

Morte Belardinelli - Piovella resta in carcere. Bloccata una seconda auto a Napoli : Nuovo capitolo dell'inchiesta sugli scontri del 26 dicembre. Il procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e i pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri hanno dato parere negativo alla scarcerazione,...

Ultrà : 4 tifosi napoletani indagati per omicidio volontario per la Morte di Belardinelli : Un interrogatorio lunghissimo, ancora in corso, nel quale hanno ribadito di non essere loro i responsabili dell’omicidio di Daniele Belardinelli, ma sono stati tutti iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio volontario. Si tratta dei quattro tifosi del Napoli che erano a bordo della Volvo V40 Station Wagon la quale potrebbe aver investito mortalmente 'Dede', l’ultras del ...

Morte Daniele Belardinelli : l'interrogatorio di Luca Da Ros : Un agguato in stile pseudomilitare che ha sconvolto il mondo dello sport e chiamato la politica a prendere seri provvedimenti per salvare il buon nome del calcio. Nel carcere di San Vittore a Milano ...

Scontri Inter-Napoli : tifosi del Napoli indagati per la Morte di Daniele Belardinelli : Omicidio volontario. È l'accusa pesante, anche se come ipotesi tecnica "a garanzia" per svolgere tutti gli accertamenti, contestata a un tifoso napoletano di 25 anni e che verrà presto formalizzata a carico anche degli altri tre ultras che erano con lui a bordo della Volvo V40 che avrebbe travolto e ucciso Daniele Belardinelli, il tifoso morto a Milano negli Scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli. I quattro, da quanto si ...

