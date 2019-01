Cmc | Savarino Db | ' siciliani non pagheranno prezzo crisi azienda' 2

Cmc : Savarino (Db) - 'siciliani non pagheranno prezzo crisi azienda' : Palermo, 17 gen. (AdnKronos) - I siciliani "non pagheranno il prezzo della crisi della Cmc" e le ss Palermo-Agrigento e Agrigento-Caltanissetta "non saranno opere incompiute". Ad assicurarlo è la deputata regionale di Diventerà Bellissima e presidente della commissione Ambiente dell'Ars Giusi Savari