C’è un tizio che scatta ritratti d’autore ai gatti Maine Coon

FISW Surf Games – Tutto quello che C’è da sapere sulla più spettacolare competizione della stagione : FISW Surf Games : qualche numero. 74 atleti pronti a contendersi 6 titoli nazionali e due special event! Previste a Capo Mannu domani e mercoledì onde fino a 4,5 metri Mancano ormai meno di 24 ore all’inizio dei FISW Surf Games e i primi atleti hanno ormai raggiunto la Sardegna e Capo Mannu. Quella in programma domani e mercoledì si preannuncia come la più spettacolare competizione della stagione , con ben 74 atleti in rappresentanza di 21 ...

Maroon 5 : C’è una petizione per impedire la loro esibizione al Super Bowl 2019 : Ecco perché The post Maroon 5: c’è una petizione per impedire la loro esibizione al Super Bowl 2019 appeared first on News Mtv Italia.