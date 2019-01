Berlusconi | #25YEARSCHALLENGE

huffingtonpost

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Dunque Silvioannuncia, il 17 gennaio del 2019, che si candiderà alle Europee, venticinque anni dopo quel 26 gennaio del 1994 – ricordate "l'Italia è il paese che amo" - in cui scese in campo "per salvare l'Italia dai comunisti". Per l'ennesima volta, un quarto di secolo dopo, certamente l'ultimo di una serie infinita di ritorni dopo sconfitte, malattie, statuette, in un tempo in cui chiunque ha certificato la sua fine in fondo gli ha allungato la vita. È stato così, fino a qualche anno fa, quando, anche per i cronisti, ogni campagna elettorale era un divertimento assoluto perché "guai a dare per morto". Ricordi.Spinto da molti dei suoi, scoraggiato da altri, la scelta è dettata un po' dalla necessità perché, sia pur ammaccato dal tempo e dalle sconfitte, è ancora l'unico marchio per evitare ...