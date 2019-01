WhatsApp | in arrivo lo sblocco dell' app con impronta digitale o riconoscimento facciale

Inutili allarmismi sulla pubblicità su WhatsApp - in arrivo a breve ma con discrezione : Scattato ormai il 2019, l'argomento pubblicità su WhatsApp è più di moda che mai. L'arrivo degli annunci nell'app di messaggistica corrisponde a realtà e non è niente affatto una bufala: nel corso del 2018 aopena trascorso, in effetti, era stato prima il vice presidente Chris Daniels a rilevare la svolta imminente ma poi anche il country director di Facebook Italia Luca Colombo aveva confermato la stessa direzione entro i nostri confini. Con il ...

WhatsApp annuncia l’arrivo di un aggiornamento che renderà più semplici le chiamate di gruppo : Buone notizie per gli utenti WhatsApp che sfruttano il servizio di chiamate offerto da questa piattaforma: gli sviluppatori, infatti, hanno deciso di semplificare quelle di gruppo L'articolo WhatsApp annuncia l’arrivo di un aggiornamento che renderà più semplici le chiamate di gruppo proviene da TuttoAndroid.

Cambiano faccia le emoticon WhatsApp 2018 : emoji ridisegnate su beta Android (foto) e in arrivo a breve : Per gli amanti di tutte le emoticon WhatsApp, quella che segue è una notizia da non perdere. Gli utenti con un dispositivo Android che stanno partecipando al programma di beta testing dell'app di messaggistica, possono già toccare con mano e utilizzare delle emoji riviste per comunicare in chat. Allo stesso tempo, la notizia riguarderà a breve anche la versione finale dell'app che dovrebbe essere davvero imminente. Nella beta 2.18.384 ...

WhatsApp - la bufala della terza spunta blu in arrivo : L'indiscrezione, assolutamente falsa, aveva fatto il giro del mondo, ma gli sviluppatori di WhatsApp non hanno alcuna intenzione di introdurre anche la terza spunta blu , che secondo chi ha diffuso ...

WhatsApp - la bufala della terza spunta blu in arrivo : Harry-Meghan e William-Kate ai ferri corti, ma 'uniti' dal gruppo WhatsApp L'indiscrezione, assolutamente falsa, aveva fatto il giro del mondo, ma gli sviluppatori di WhatsApp non hanno alcuna ...

WhatsApp - in arrivo i messaggi vocali che si possono sentire in sequenza : La nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha lanciato una nuova funzione che riguarda i messaggi vocali per poter accontentare ed ampliare il proprio pubblico. Si potranno ascoltare tutti i messaggi di una chat o di un gruppo specifico senza alcuna interruzione e senza dover premere sempre il pulsante "Play": basta pigiare una sola riproduzione per far seguire tutte le altre. L'aggiornamento, rilasciato per alcuni client lo ...

Terza spunta WhatsApp in dirittura d’arrivo? Un’altra bufala è servita : La Terza spunta WhatsApp sta veramente per essere integrata, oppure siamo al cospetto di un'altra bufala, come tante se ne sentono ormai circolare? Come riportato da 'bufale.net', la questione sarebbe ben più profonda di quel che sembrerebbe: in Rete di riferimenti assoluti che si riallacciano alla Terza spunta WhatsApp non ce ne sono, sintomo evidente che la fake-news stia girando all'interno dell'applicazione stessa, probabilmente tramite la ...

È in arrivo una scorciatoia per le chiamate di gruppo su WhatsApp Beta : In arrivo una scorciatoia dedicata alle chiamate di gruppo su WhatsApp per Android. Chiamare o videochiamare i membri di un gruppo diventerà sempre più facile per via dell'aggiunta di un nuovo pulsantone col quale iniziare senza indugi una chiamata, funzionalità che arriverà a breve nelle prossime versioni Beta. L'articolo È in arrivo una scorciatoia per le chiamate di gruppo su WhatsApp Beta proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp : in arrivo la funzione “Ranking” : La nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha recentemente mosso i primi passi verso una nuova funzionalità. Il Ranking è stato introdotto nel programma beta per dispositivi iOS, ed è già in sviluppo anche per leggi di più...

WhatsApp si trasforma : in arrivo il nuovo rivoluzionario aggiornamento della chat più utilizzata : Tra le chat e le app più diffuse, WhatsApp è sicuramente tra quelle che per prime hanno sempre adottato le nuove tecnologie appena uscite sul mercato. I suoi utenti sono dunque abituati ad avere sempre il meglio e a stare al passo coi tempi. Anzi, a volte anche un passo avanti. E l’equipe che ha sviluppato la piattaforma non intende abbassare il tiro: a breve, forse già nei primi mesi, ci sarà una rivoluzione radicale nella funzione di ...