Spazio | scienziato cinese | “La NASA vuole usare il nostro satellite Queqiao”

meteoweb.eu

: @LucaBizzarri Non sei uno scienziato. Se non SEI STUDIATO, che azz parli di scienza? Per romperci le scatole? Perch… - lorudago : @LucaBizzarri Non sei uno scienziato. Se non SEI STUDIATO, che azz parli di scienza? Per romperci le scatole? Perch… - Marco63656363 : @Aprilgas1 @GiorgiaMeloni Ecco! bravo o brava, allora parla con teste da scienziato come te! Perché io non capisc… - Ghigliottina : #7gennaio 1610: lo scienziato #Galileo Galilei osserva per la prima volta i quattro satelliti maggiori di Giove: Io… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Loa capo del team della missione lunareChang’e 4 ha rivelato che laavrebbe chiesto il permesso di utilizzare la sonda e ildi trasmissione Quanqiao per il proprio progetto relativo al lato “nascosto” della Luna: lo riporta il South China Morning Post. We Weiren, capodel progetto, ha spiegato che gli americani hanno avanzato la suddetta richiesta in occasione di una conferenza internazionale qualche anno fa. Gli scienziati statunitensi avrebbero chiesto a Pechino di estendere la vita deldi trasmissione Queqiao per poterlo utilizzare.L'articolo: “LailQueqiao” Meteo Web.