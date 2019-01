Plesso solare | posizione e come sbloccarlo

ideegreen

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)Ilè una parte del nostro corpo molto importante, si trova in unacruciale, lungo il canale in cui scorre molta della nostra energia vitale. La ballerina Isadora Duncan aveva una sua teoria su questo, sosteneva fosse la fonte del movimento scaturito dall’interno e proiettato all’esterno in una danza fluida specchio del divenire della natura stessa. Vediamo meglio e più scientificamente di cosa si tratta, indagando anche il suo legame con i chakra.(altro…)Idee Green.