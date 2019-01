Maltempo | alluvione Messina | al via piano di monitoraggio frane

Maltempo Trentino : l’alluvione di Ottobre ha danneggiato la diga della Busa : L’alluvione di fine Ottobre ha danneggiato la diga della Busa facendo precipitare una situazione già complessa. Ad oggi il bacino si trova ad avere lo scarico di fondo ostruito dai sedimenti. Significa che in nessun modo e per nessun motivo sarebbe possibile ridurre la quantità di acqua nel bacino oltre il raggio modesto di azione dello scarico di superficie, in grado di abbassarne il livello fino a 4 metri sotto la soglia massima, dei ...

Maltempo Sardegna : 55 km di ponti a rischio alluvione : CNA Sardegna rende noto che nonostante l’Isola sia caratterizzata da un grado di rischio idrogeologico in linea con la media delle regioni del Sud e inferiore alle medie nazionali, la rete infrastrutturale presenta livelli di esposizione significativi, sia per quanto riguarda il rischio alluvione, sia per il rischio di frane: per i ponti a medio-alto rischio alluvionale si tratta di 55 km, ovvero il 19% del totale. In riferimento al ...

Maltempo - alluvione Albinia : “Tavolo di monitoraggio delle opere” : “Istituire un tavolo di monitoraggio permanente fino alla conclusione delle opere di messa in sicurezza del fiume Albegna”, dopo l’alluvione che colpì la zona sei anni fa, “che coinvolga i Comuni dell’area, il consorzio di bonifica, le associazioni delle imprese e i comitati e le associazioni locali”. E’ la proposta lanciata dal capogruppo Pd in Consiglio regionale Leonardo Marras in una lettera inviata ...

Alluvione Sicilia : dalla regione arrivano i risarcimenti per il Maltempo del 10 Ottobre 2015 : E’ stata firmata stamani dall’Assessore Regionale delle Autonomie Locali, On.le Bernadette Grasso, l’autorizzazione al Dirigente Generale dello stesso Assessorato a procedere con proprio decreto alla ripartizione tra i Comuni dei fondi destinati ai risarcimenti agli alluvionati dell’evento del 10 Ottobre 2015. Della somma complessivamente stanziata, che ammonta ad un milione di euro per tutto il territorio della provincia di Messina, a ...

Maltempo - alluvione Albinia : “In gara lavori per 30 milioni” : “Sono in gara i lavori nella piana di Albinia a Caporegio” nel Grossetano, “per 30 milioni di euro. Soldi che arriveranno tra Regione, Anas e Ferrovie”, dopo l’alluvione che colpi’ la zona sei anni fa. Lo ha annunciato Enrico Rossi, il presidente della Regione Toscana, durante una tappa del tour in provincia di Grosseto dove ha illustrato alcuni dei progetti che hanno beneficiato dei finanziamenti europei e ...

Maltempo Toscana : altri 20 milioni per interventi post alluvione per Livorno - Collesalvetti e Rosignano : Venti milioni in aggiunta ai 65 già stanziati per concludere tutti gli interventi post alluvione a Livorno, Collesalvetti e Rosignano: lo ha reso noto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che in qualità di commissario per l’emergenza ha fatto un sopralluogo sui cantieri dei territori colpiti il 10 settembre 2017 e un bilancio dei lavori realizzati. “Il mio mandato di commissario scadrà l’8 marzo del 2019 – ...

Maltempo - disastrosa alluvione a Catania : grandine enorme - auto distrutte - città nel caos - gravi danni [VIDEO LIVE] : Maltempo – Una violentissima alluvione sta colpendo Catania a causa di un temporale che imperversa sul capoluogo etneo da circa 40 minuti. Nelle zone più colpite (Catania Sud) sono già caduti 70mm di pioggia, ma in tutta la città sta diluviando con una grandine violentissima. I chicchi enormi stanno provocando gravi danni, rompendo parabrezza di numerose automobili. L’acqua ha raggiunto il metro di altezza in alcune zone pianeggianti ...

Maltempo Sicilia : riaperta la statale 121 ‘Catanese’ dopo l’alluvione di inizio novembre : E’ stata riaperta al traffico la strada statale 121 ‘Catanese’. Lo comunica Anas in una nota specificando che era stata chiusa dal km 204 al km 220, tra gli svincoli di Manganaro e Campofelice di Fitalia, a causa dell’esondazione dei torrenti San Leonardo, Buffa e Azirolo in seguito all’alluvione del primo fine settimana di novembre. L'articolo Maltempo Sicilia: riaperta la statale 121 ‘Catanese’ dopo ...

Maltempo - ogni alluvione ha la sua ‘questione meridionale’. Non abbiamo imparato niente : Al termine della decade maledetta, si contano 30 trenta vittime, danni miliardari, polemiche sanguinose e ingiurie a 360 gradi. I primi dieci giorni di novembre sono un periodo critico per i disastri idrogeologici, inondazioni e frane. Solo negli anni ’10 del secolo, numerose vittime ed enormi danni furono causati dalle alluvioni nel Veneto (2010), a Genova e nell’isola d’Elba (2011), a Massa e Carrara (2012), in Sardegna (2013), a Chiavari ...

Maltempo : inchiesta su alluvione Casteldaccia - ancora nessun indagato : Palermo, 7 nov. (AdnKronos) - ancora nessun indagato nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo e disastro colposo aperta dalla Procura di Termini Imerese (Palermo) per fare luce sull'alluvione che sabato sera ha travolto una villetta a Casteldaccia, uccidendo nove persone, tra cui due bambini,