Ischia | getta benzina sui carabinieri e appicca il fuoco | arrestato

Trieste - vicesindaco leghista getta la coperta di un clochard ma sbaglia cassonetto : rIschia multa fino a 450 euro : Quattrocentocinquanta euro di multa. Questa la cifra massima che rischia di pagare il vicesindaco di Trieste, Paolo Polidori, per il gesto che lo ha visto protagonista pochi giorni fa. Il leghista, quando ha buttato le coperte usate da un clochard per ripararsi dal freddo, vantandosene poi su Facebook e sollevando le polemiche, ha infatti usato il cassonetto sbagliato e ora, come riporta Repubblica, la polizia municipale è pronta a ...