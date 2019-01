Giù le banche in Borsa Salvini contro la Bce | “È un attacco all’Italia” 

Indici di Borsa fermi - Giù le banche : Indici pressoché immobili alla Borsa di Milano, Ftse Mib -0,03% a 19.165 punti e All Share -0,03% a 21.083, anche se sotto la superficie ci sono stati movimenti anche violenti. Sono andati male i ...

Borsa Milano piatta : -0 - 03%. Giù banche : 18.03 Le Borse europee migliorano nel finale con Wall Street e in attesa del voto sulla Brexit. Recupera anche Milano che chiude sulla parità, con l'indice Ftse Mib a -0,03% a 19.165 punti. Ma Piazza Affari è frenata dai titoli bancari,che restano sotto pressione e segnano cali anche oltre il 5% sulla scia delle notizie di richieste della Bce sugli Npl. Lo Spread Btp-Bund chiude in rialzo, a 267punti base contro i 262di ieri. Il rendimento è ...

Banche - Abi : sofferenze ancora Giù a novembre - ai minimi da 2011 : Roma, 15 gen., askanews, - sofferenze bancarie ancora in diminuzione. A novembre, secondo il rapporto mensile dell'Abi, le sofferenze nette, al netto delle svalutazioni, sono state pari a 37,541 ...

Giù Piazza Affari con le banche - tiene l'industria : A fare da assist agli altri mercati del Vecchio Continente contribuiscono le aspettative di nuove misure di sostegno all'economia cinese. A ciò si aggiunge l'ottimismo per gli sviluppi sul fronte ...

BORSA MILANO chiude negativa - Giù banche dopo raccomandazione Bce su Npl Mps : ** I timori per l'economia cinese penalizzano il settore del lusso e in particolare MONCLER , -2,66%, , mentre si muove in controtendenza TOD'S , +1,84%, con volumi nella norma. ** Fuori dal listino ...

Il diktat Bce sui crediti deteriorati manda ko Mps (-10%). Giù anche le altre banche : La Bozza delle richieste di requisiti patrimoniali per il 2019 contiene a sorpresa una raccomandazione più stringente riguardo al trattamento dei crediti problematici: il rischio è che sia estesa anche agli altri istituti di credito. La Bce chiede di aumentare la copertura sugli Npl al 100% in sette anni, non solo sui nuovi flussi di crediti deteriorati ma anche sullo stock...

Banche - Giorgetti : al problema Carige potrebbe presto aggiungersi anche Mps : Teleborsa, - "Nel sistema bancario italiano dopo il problema Carige, nelle prossime settimane ci sarà un nuovo problema Mps? Forse si , nel senso che gli indicatori di settimana in settimana ci ...

Banche - Giorgetti : al problema Carige potrebbe presto aggiungersi anche Mps : "Nel sistema bancario italiano dopo il problema Carige, nelle prossime settimane ci sarà un nuovo problema Mps? Forse si , nel senso che gli indicatori di settimana in settimana ci porranno dei temi ...

Borse poco mosse : focus su Fed e commercio. Banche Giù a Milano : Infine, si muove poco sopra la parità Fca con un progresso dello 0,26%, senza risentire delle indicazioni relative al richiamo di oltre 1,6 milioni di vetture nel mondo per la sostituzione di air-bag ...

“Banche e poste senza soldi per una settimana” : la minaccia delle guardie giurate : Tra febbraio e marzo è in programma la protesta della categoria, 'dimenticata' da Salvini nel decreto sicurezza: uno...

Salvataggio Carige - Annunziata : 'Giusto - ma sia Di Maio sia Renzi sulle banche hanno sbagliato' : Il Salvataggio pubblico delle banche. Oggi lo fa il governo gialloverde con Carige, ieri l'ha fatto il governo di centrosinstra di Matteo Renzi...

Borsa : europee chiudono positive - a Milano Giù banche : Le Borse europee archiviano in progresso la seduta odierna di scambi. Dopo un'apertura all'insegna della cautela, in attesa degli sviluppi sulla questione dazi tra Usa e Cina, le principali piazze del ...

BORSA MILANO prosegue positiva - acquisti generalizzati - bene le banche - Giù Pirelli : L'AD, Giovanni Bossi, ha detto in un'intervista che nel 2019 ci saranno altre operazioni di acquisizione di crediti difficili e ha confermato la politica dei dividendi. ** STEFANEL sospesa al rialzo ...

BORSA MILANO parte stabile - poco mosse le banche - Giù Pirelli : L'AD, Giovanni Bossi, ha detto in un'intervista che nel 2019 ci saranno altre operazioni di acquisizione di crediti difficili e ha confermato la politica dei dividendi. ** STEFANEL , sospesa al ...