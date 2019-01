Gatto Panceri | che fine ha fatto il cantautore? Si occupa di cani | “Aprirò una grossa

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Cheha? Il famosoha alle spalle una carriera trentennale con esperienze importanti, anche al Festival di Sanremo, sia come cantante che come autore. L’artista lombardo sidi, con un facile gioco di parole con il suo cognome, e ha deciso di rendere la sua passione per gli amici a quattrozampe qualcosa di più concreto. Come annunciato sulla sua pagina Facebook inaugurerà presto una struttura per i“Fra pochi mesi aprirò unastruttura in Brianza che si occuperà di rendere la vita deiche la frequenteranno più dolce … non avrà un taglio estetico troppo da umani … ma sarà di classe , pregna di rispetto per loro, di professionalità, di poesia e calore questo si … vi dirò … vi dirò …”, ha scritto in un post su Facebook lo scorso 11 gennaio. Il suo rapporto con la musica non si è ...