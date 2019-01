Csm | pg Cassazione chiede processo disciplinare per i magistrati Savasta e Nardi

ilfogliettone

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) La procura generale dellaha chiesto alla Sezionedel Csm la fissazione del l`udienza cautelare per la sospensione obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio per iAntonio, ex pubblico ministero del Tribunale di Trani, e Michele, ex gip sempre a Trani, arrestati su ordine della procura di Lecce con l`accusa di associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso per vicende commesse all'epoca in cui lavoravano a Trani, dal 2014 al 2018., 54 anni, è ora giudice del Tribunale di Roma, mentre, 53 anni, è pm, sempre a Piazzale Clodio.