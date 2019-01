Quota 100: previste (solo) alcune migliaia di adesioni tra docenti e ATA

scuolainforma

: Quota 100, ecco perché a pagare il conto saranno i giovani - Il Sole 24 ORE - sole24ore : Quota 100, ecco perché a pagare il conto saranno i giovani - Il Sole 24 ORE - CottarelliCPI : La bozza del relativo decreto dice che la quota 100 sarà introdotta “In via sperimentale”. Strano. Devo concludere… - Linkiesta : Uomo, over 50, beneficiario di tutte le politiche pubbliche da mezzo secolo. Non potrebbe chiedere di meglio di Quo… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Nuovi aggiornamenti su100 riguardanti il mondo Scuola. Si ipotizza che saranno fra i 30 mila e i 35 mila i lavoratori degli istituti scolastici italiani che potrebbero andare in pensione dal prossimo 1 Settembre. A fare tali calcoli è stato il quotidiano Italia Oggi. Ma le cose potrebbero andare molto diversamente100: una formula che potrebbe riguardare decine ditrae ATA La nuova formula dovrebbe riguardare numeri molto elevati: si stimano almeno 52 milae 22 mila ATA. Questi dati sono relativi ai dipendenti attivi nel corso dell’anno corrente con contratto a tempo indeterminato nelle scuole pubbliche di qualsiasi ordine e grado. Tuttavia i requisiti richiesti, come leggiamo da Orizzonte Scuola, potranno essere fatti valere non prima del 31 Dicembre 2019.Potrebbero essere10 mila i lavoratori interessati Il ragionamento presentato ...