Pensioni | su quota 100 nodo Tfr in attesa decisione Consulta

Pensioni quota 100 e reddito di cittadinanza : nuovi dubbi dopo ipotesi economiche negative : Il nuovo meccanismo di pensionamento anticipato tramite la Quota 100 ed il reddito di cittadinanza sono in dirittura d'arrivo, ma c'è già chi mette in dubbio la loro sostenibilità per via delle mutate condizioni della nostra economia. E' in particolare dalle pagine della stampa economica specializzata che si evidenzia il rischio per la tenuta delle misure rispetto al rilancio degli interventi di welfare, oltre che alla ripartenza degli ...

Pensioni - quando Einaudi volle quota 110 : I lavoratori della classe 1952 che quest’anno andranno in pensione con i requisiti di vecchiaia a 67 anni devono essere orgogliosi. Non solamente per la lunga carriera produttiva che...

Quota 100 : uscita anticipata a 62 anni ma l'assegno Pensionistico sarà più basso : I decreti attuativi sulla Quota 100 e sul reddito di cittadinanza dovrebbero arrivare entro la fine della settimana in Consiglio dei Ministri per l'approvazione e la successiva entrata in vigore. Dopo il varo, infatti, migliaia di lavoratori potranno prepararsi a richiedere i benefici concessi dalla nuova Legge di Stabilità che, come anticipato più volte, partiranno nel mese di aprile. Come ormai noto, il meccanismo della Quota 100 consentirà il ...

[Il punto] Reddito di cittadinanza e Pensioni a quota 100 a forte rischio nel 2019. Ecco perché : Frena l'economia mondiale Questa mattina i giornali economici di tutto il mondo hanno aperto con la notizia del brusco calo dell'economia cinese: a dicembre l'export è crollato del 4,4% e il settore ...

Pensioni - quota 100 : Tfr dei lavoratori pubblici potrebbe essere pagato 5 anni in ritardo : In base alle ultime voci sulla riforma Pensioni è possibile ipotizzare che il decreto sia approvato entro il 17 gennaio. Ricordiamo che all’interno del decreto è prevista una riforma del sistema previdenziale, in particolare modo su tutto spicca quota 100. Il 17 gennaio si terrà il Consiglio dei Ministri, ma intanto la discussione politica tra maggioranza e opposizione prosegue con opinioni divergenti. Il Partito democratico critica gli ingenti ...

Pensioni e Quota 100 : con l'anticipo assegni fino al 30% inferiori - giovedì il DL : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 gennaio 2019 vedono emergere nuove stime tecniche in merito alla perdita potenziale che i lavoratori dovranno conteggiare nel caso scelgano il prepensionamento tramite la Quota 100 anziché la quiescenza con i criteri previsti dalla legge Fornero. Anche dal mondo della scuola si sottolinea come il taglio risulti un fatto non minimale, sul quale i lavoratori dovranno interrogarsi con attenzione. Nel ...

Pensioni : Quota 100 e rdc - decreto in arrivo ma resta aperto il nodo disabili e Tfs : Entro giovedì 17 gennaio il maxi decreto unico su reddito di cittadinanza e sulla famigerata Quota 100 dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri per il varo finale, al fine di rendere operative le due misure in materia previdenziale contenute nella nuova Legge di Stabilità 2019. Le misure dovevano essere approvate la settimana scorsa. Quota 100 e rdc, molti nodi ancora da sciogliere Tuttavia, stando a quanto si apprende dall'agenzia di stampa ...

Anief : per meno di 70 mila docenti Pensioni light con Quota 100 : ... insieme al tanto atteso Reddito di cittadinanza, del decreto sul pre-pensionamento con maxi-finestra predisposto dal Governo che coinvolge anche il mondo dell'istruzione. Su quest'ultimo a ...

Pensioni - da Quota 100 a opzione donna sono 12 i possibili meccanismi di prepensionamento : Con l'avvio del nuovo anno si appresta ad entrare in funzione la nuova Quota 100, un meccanismo di prepensionamento che andrà ad accompagnarsi con la proroga dell'APE sociale e dell'opzione donna, garantendo maggiore flessibilità dal punto di vista previdenziale. Il tutto confermando le opzioni già presenti in precedenza, a partire dalle uscite anticipate già previste all'interno della legge Fornero. Si conta così che nel 2019 vi saranno 12 ...

Pensioni - quanto si riduce l’assegno con quota 100 : si perdono fino a 200mila euro : Chi deciderà di aderire a quota 100 e anticipare il ritiro dal mondo del lavoro andrà incontro a una riduzione dell'assegno Pensionistico. Secondo i calcoli effettuati da Progetica per Il Corriere della Sera, la riduzione, in caso di stipendio da 2mila euro netti al mese, può incidere per quasi 200mila euro totali.Continua a leggere

Pensioni quota 100 e LdB2019 - verso CdM il 17 gennaio : il Governo punta ai 41 per tutti : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 14 gennaio 2019 vedono crescere le ipotesi per un'approvazione del decreto riguardante la riforma del settore entro il prossimo 17/01. In questa data si terrà infatti il Consiglio dei Ministri destinato a discutere e approvare la bozza finale del DL finalizzato ad avviare, tra gli altri provvedimenti, la Quota 100 ed il reddito di cittadinanza. Intanto la discussione politica tra maggioranza e opposizione ...

Pensioni flessibili quota 100 e Reddito di Cittadinanza - decreto mercoledì o giovedì : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 13 gennaio 2019 vedono emergere nuove conferme dal Governo in merito all'approvazione del decreto legge sulla quota 100 e sul Reddito di Cittadinanza entro il prossimo giovedì. Nel frattempo dal Ministro del Lavoro Di Maio arrivano nuove dichiarazioni sul taglio degli assegni dei sindacalisti, mentre dall'opposizione si rilancia la lotta all'impostazione della Manovra. Infine, anche le parti sociali ...

Quota 100 - Ape sociale e opzione donna : le novità del 2019 sulle Pensioni : Il decreto del pacchetto pensioni dell’esecutivo Conte slitta ancora, ma questo non vuol dire che le misure in cantiere rischino di saltare. Ormai sembra tutto fatto su Quota 100, opzione donna e sugli altri interventi previdenziali inseriti nella bozza del decreto. I provvedimenti hanno bisogno di ulteriore tempo per essere limati, come ribadito dal Presidente del Consiglio Conte in persona. Limature che non dovrebbero produrre grandi ...

Riforma Pensioni : Quota 100 - la misura sarà difficile da raggiungere per le lavoratrici : Il Governo Conte sta attualmente lavorando sui decreti attuativi che dovrebbero dare efficacia ai due provvedimenti in materia previdenziale contenuti nella nuova Legge di Stabilità 2019. Si tratta del cosiddetto reddito di cittadinanza e della Quota 100 che, come ormai tanti sanno partiranno ad aprile. Tuttavia, la Ragioneria generale dello Stato sta ancora esaminando il decreto che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri entro la prossima ...