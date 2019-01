Blastingnews

: Meningite: 15enne morto a Roma al Policlinico Umberto I, iniziata la profilassi - Danielecimarel4 : Meningite: 15enne morto a Roma al Policlinico Umberto I, iniziata la profilassi - ilviterbese : Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera presso il reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Umberto I… - ilviterbese : Meningite, muore 15enne all’Umberto I -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Dopo il caso della 19enne di Padova, della 25enne di Firenze e la 60enne de L'Aquila, un altro caso di. Il decesso è avvenuto il 14 gennaio alI di. Si tratta di un ragazzo di 15 anni che frequentava l'Istituto alberghiero Amerigo Vespucci e che, secondo quanto si sa, non era vaccinato. Come mette in evidenza il quotidianono Il Messaggero a poche ore dal ricovero dello studente nel reparto di terapia intensiva pediatrica delI sono immediatamente iniziate le procedure dellapreventiva nei confronti dei parenti e degli amici del ragazzo. A dare la notizia del decesso è stato direttamente l'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio. Il decesso si sarebbe verificato a seguito di sepsi meningococcica.Il messaggio di cordoglio del ministro Bussetti Appena appresa la notizia del decesso il ministro dell'Istruzione, ...