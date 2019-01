Il pericolo arriva dal cielo per il matrimonio Icardi-Inter

Hacker - l’allarme della Polizia Postale : ecco la nuova pericolo sa truffa che arriva da internet : E’ in corso in tutta Italia una nuova attività di spamming a scopo estorsivo messa in pratica, ancora una volta, attraverso l’invio di email in cui gli utenti vengono informati dell‘ Hacker aggio del proprio sistema operativo e dell’account di posta elettronica. E’ l’allarme lanciato dalla Polizia Postale dopo le numerose segnalazioni arriva te ai compartimenti in diverse regioni. Sfruttando una vulnerabilità del ...

Il morbillo in Italia è ancora un pericolo : arriva il nuovo Piano del governo per eliminarlo : Il nuovo focolaio di morbillo segnalato a Bari, sul quale sono ancora in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie nazionali e locali, fa prepotentemente emergere come il nostro Paese abbia ancora molto da fare per arrivare ad eliminare questa patologia. Il ministero della Salute ha accelerato la predisposizione di un nuovo Piano per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita che già esisteva, ma che non era più aggiornato ...