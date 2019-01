Australian Open 2019 oggi 16 gennaio | orari e ordine di gioco delle partite Programma

Australian Open - Fabio Fognini favorito secondo i bookies contro Mayer : Fabio Fognini giocherà agli Australian Open contro Leonardo Mayer domani, una gara delicata nella quale l’azzurro è favorito Al primo turno ha faticato un po’, vincendo i primi due set al tie break e ha conquistato la qualificazione grazie al ritiro dell’avversario, mentre era in vantaggio per 3-1. Adesso a Fabio Fognini tocca affrontare l’argentino Leonardo Mayer all’Australian Open. Il tennista di Arma di ...

Tennis - Australian Open 2019 : Seppi - Fabbiano e Travaglia - tris d'assi azzurro per il terzo turno : L'azzurro non ha mai battuto uno dei primi venti giocatori del mondo in carriera. Il georgiano, figlio di un ballerino nella compagnia nazionale di balletto, ha decisamente migliorato il suo gioco ...

Australian Open 2019 : tris d’azzurri per cercare il terzo turno. Seppi favorito - Fabbiano può giocarsela - ostacolo complesso per Travaglia : L’Italia tennistica cercherà questa notte di superare il numero di giocatori, due, portati al terzo turno nell’edizione 2018. Parteciperanno al tentativo, in orari differenti, tre suoi portacolori: Stefano Travaglia, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano. Il compito più difficile spetta proprio al primo di essi: Travaglia, all’una di notte, se la vedrà sul Court 20 col numero 19 del tabellone, il georgiano Nikoloz Basilashvili, che ...

Australian Open – Sabalenka senza limiti : “vittoria? Non mi accontento - voglio il grande Slam! Nessuno ha mai creduto in me” : Aryna Sabalenka si gode il successo nell’esordio agli Australian Open e alza l’asticella dei suoi obiettivi: non le basta un successo Slam, li vuole tutti e 4 Aryna Sabalenka è una delle possibili outsider di lusso degli Australian Open. La tennista bielorussa sta raccogliendo grandi consensi dalla seconda metà del 2018, grazie ad una serie impressionante di vittorie che l’ha portata ad arrivare a Melbourne da numero 11 ...

Australian Open 2019 - il giorno delle grandi rimonte. Sorridono Giorgi e Fognini - amarezza per Vanni e Cecchinato : Agli Australian Open è stata la giornata delle grandi rimonte, purtroppo gli italiani in due casi ne hanno fatto le spese: Luca Vanni e Marco Cecchinato salutano Melbourne con l’amarezza di essere stati avanti 2-0 e poi aver visto scivolare via la qualificazione al turno successivo. Non solo: il sudcoreano Hyeon Chung perde due tie break poi rimonta lo statunitense Bradley Klahn, mentre il nipponico Kei Nishikori deve ringraziare ...

Australian Open – Brivido Thiem! L’austriaco rischia il ko all’esordio contro Paire - poi la spunta al 5° set : Esordio da brividi per Dominic Thiem negli Australian Open: il tennista austriaco soffre contro Paire ma la spunta al quinto set L’abbinamento non era dei più semplici sulla carta e le difficoltà si sono viste in campo. Dominic Thiem ha staccato il pass per i trentaduesimi di finale degli Australian Open, ma dopo quasi 4 ore di match! Avversario davvero tosto Benoit Paire che dopo aver perso i primi due set (4-6 / 3-6), si è lanciato in ...

Australian Open 2019 - tabellone femminile : la Halep sopravvive alla Kanepi - avanti entrambe le Williams. Azarenka out : Non ci sono particolari scossoni all’interno del tabellone femminile nella seconda giornata degli Australian Open 2019. Quasi tutte le teste di serie, con poche eccezioni, sono arrivate al secondo turno. Il principale brivido lo regala Kaia Kanepi, che per un’ora abbondante sembra poter mettere di nuovo in pericolo la permanenza di Simona Halep nel torneo, dopo averla estromessa dagli US Open pochi mesi fa. Melbourne, però, non è New ...

Australian Open - primo turno : Djokovic e Zverev senza problemi - Nishikori rischia ma avanza : Il numero 1 del mondo, tuttavia, risponde da campione e piazza subito il contro-break, gestendo il match, accelerando nell'ottavo game e guadagnandosi la possibilità di servire per il primo set sul 5-...

Australian Open – Murray lascia Melbourne col sorriso : “che cazzo di notte è stata! Grazie per l’atmosfera che avete creato” : Dopo quello che potrebbe essere stato il suo ultimo match agli Australian Open, Andy Murray ha ringraziato i fan Australiani con uno splendido post su Instagram Nella giornata di ieri, Andy Murray ha giocato (e perso) quello che potrebbe essere stato il suo ultimo match agli Australian Open. Il tennista scozzese ha infatti annunciato, nei giorni scorsi, la serie possibilità che entro Wimbledon dica addio al tennis. Un ricorrente e, ...

Australian Open – Esordio sul velluto per Noami Osaka : la tennista nipponica spazza via Linette in meno di un’ora : Successo convincente per Naomi Osaka all’Esordio negli Australian Open: la tennista nipponica supera in due set la polacca Magda Linette Basta meno di un’ora, esattamente 59 minuti, a Naomi Osaka per vincere la sua sfida d’Esordio negli Australian Open e staccare il pass per i trentaduesimi di finale. La tennista nipponica, numero 4 al mondo e quarta forza del seeding, ha spazzato via la polacca Magda Linette in 2 set, conclusi con il ...

Tennis - Australian Open : avanti Fognini e Giorgi - Serena Williams sul velluto : MELBOURNE - Gioie e dolori per i colori azzurri nella seconda giornata degli Australian Open, primo slam della stagione Tennistica in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Comincia alla ...

Australian Open – Simona Halep soffre all’esordio - ma piega Kanepi : la n°1 al mondo avanza in tre set : Esordio complicato per Simona Halep agli Australian Open: la numero 1 al mondo supera Kaia Kanepi in 3 set e avanza ai trentaduesimi di finale Prima dell’inizio del torneo, Simona Halep aveva dichiarato di non avere grandi aspettative a proposito degli Australian Open, non essendosi preparata al meglio a causa di un infortunio alla schiena. Al momento dell’esordio però, la numero 1 al mondo non si è fatta trovare impreparata, nonostante il ...

Australian Open 2019 : Djokovic - Federer e Nadal. I favoriti sono sempre i soliti noti : di Gius Molly Se si scorre l’albo d’oro degli Open d’Australia ora in atto sul cemento di Melbourne, negli ultimi 13 anni un solo nome esula dalla triade dei soliti noti: Stan Wawrinka, che nel 2014 sconfisse Rafa Nadal in quattro set. Per il resto dominio assoluto dei triumviri (a dire il vero Nadal ha vinto gli AO una sola volta, esattamente dieci anni fa). Non sorprenderà quindi sapere che, a onta di acciacchi e carta ...