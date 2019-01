Auastralian Open 2019 | gli italiani in campo oggi 16 gennaio | orari delle partite e

oasport

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Sarà una giornata molto importante per i colori azzurri, perchè sono tre gliche scenderanno innel tabellone maschile. Andreas Seppi è in ottima forma dopo la finale raggiunta a Sydney e la convincente vittoria in quattro set con l’americano Steve Johnson, testa di serie numero 31. L’altoatesino se la vedrà ora con il tennista di casa Jordan Thompson, numero 72 del mondo e che non ha mai superato il secondo turno agli AustralianSfida molto complicata per Stefano Travaglia. Il tennista marchigiano se la vedrà con il georgiano Nikolaz Basilashvili, numero 20 della classifica mondiale. Tra i due non ci sono precedenti come anche tra Thomas Fabbiano e Reilly Opelka. Il pugliese si è qualificato per la prima volta in carriera al secondo turno dello Slam australiano ed ora dovrà affrontare il gigante americano che ha superato nella battaglia di tiebreak il ...