ilnapolista

: Ancelotti contro il logorio del calcio moderno - SSCNapoliNews : Ancelotti contro il logorio del calcio moderno - napolista : Ancelotti contro il logorio del calcio moderno Carletto in versione Nanni Moretti ricorda una domanda di un giornal… - TuttoBolognaWeb : Ancelotti: 'Cori contro Kean? Basta razzismo, non se ne può più' - -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Le statistiche che contano sono solo due “ildella vita moderna” recitava uno slogan molto famoso negli anni Settanta e Ottanta. Era la réclame (allora si usava dire così) del Cynar, con testimonial d’eccezione Ernesto Calindri. È lo slogan cui sembra ispirarsi Carlol’uomo che da sempre sbeffeggia i contemporanei del pallone. Già quando era al Bayern, in un’intervista condotta dal figlio Davide, pronunciò la frase che equivale a uno scomunica per i nuovi santoni: «Nelsono due le statistiche che contano: i gol fatti e i gol subiti». Frase cult per noi napolisti.Da quando poi è arrivato a Napoli,ne ha dette altre. Ha confermato la propria visione del pallone e della vita. Una visione disincantata e – per dirla alla Sacchi – non intaccata dall’ossessione della perfezione. In fondo, è un rinnegato. Il primo ...