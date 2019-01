Tim | Vivendi all' attacco di Elliott

Tim - nuovo scontro Vivendi-Elliott : Si prospetta un cda molto combattuto per Tim, lunedì prossimo, 14 gennaio. Il board è convocato a Roma per decidere la data dell'assemblea chiesta dal socio Vivendi per cambiare 5 consiglieri, su 10, ...

Tim : Vivendi - Cda ha perso già un mese : ANSA, - MILANO 10 GEN - "Sembra che i membri del board della lista Elliott stiano facendo tutto il possibile per evitare il voto democratico degli azionisti. È già stato perso un mese di tempo". Un ...

Tim - scintille Vivendi-Conti. Battaglia finale rinviata al cda di gennaio : Nessuna sorpresa: in casa Tim è tutto rinviato al 2019. Come da pronostico, il cda odierno in corso d'Italia si è concluso in maniera interlocutoria e la resa dei conti Vivendi-Elliott avrà il suo prossimo campo di Battaglia nel board del 14 gennaio. Ma la tensione tra i due contender, e anche questa non è una novità, rimane altissima. La riunione di venerdì 21 dicembre era stata convocata su richiesta ...

Le accuse di Vivendi a Elliott Tim - esclusiva Affaritaliani.it : "Mentre dichiarava fortemente la propria indipendenza, questi (Fulvio Conti, ndr) in realtà agiva quale amministratore esecutivo orchestrando e guidando il 'golpe' allo scopo di sostituire Amos Genish". I francesi di Vivendi, soci nel capitale di Tim con il 23,9%, non usano nessun giro di parole nel motivare la richiesta di revoca Segui su Affaritaliani.it

Tim riunisce due cda. Ma così Vivendi la spunta solo a metà : Il presidente di Tim Fulvio Conti ha alla fine ceduto al pressing di Vivendi, convocando il cda del gruppo telefonico prima di Natale. Ma l'assemblea dei soci, voluta dallo stesso primo socio francese ...

Tim - verso lo scontro in assemblea Elliott-Vivendi schierano le truppe : Tre date per una decisione cruciale: il 21 dicembre, il 14 gennaio (la data più probabile) e il 17 gennaio sono in calendario le prossime riunioni del Cda di Telecom Italia che dovrà rispondere alla richiesta di Vivendi di convocare un'assemblea per rimuovere 5 consiglieri e nominare al loro posto altri 5 membri del board. Anche per evitare nuovi ricorsi in Tribunale ed eventuali azioni risarcitorie è probabile che ...

Lettera Vivendi - Tim convoca due cda : Tim convoca due cda dopo la richiesta del socio francese Vivendi di convocare un'assemblea : il primo, che si terrà il 21 dicembre, analizzerà la richiesta mentre il secondo board, convocato per il 14 ...

Ora Vivendi "auspica" un cda Tim entro Natale : Domani, passata la tregua apparente del fine settimana, Piazza Affari tornerà a guardare la guerra su Tim scatenata dal primo socio Vivendi , 24%, . Dal gruppo francese, che venerdì ha inviato una ...

Tim - arrivata la richiesta "formale" di Vivendi per la convocazione dell'assemblea : E' arrivata alla TIM la richiesta formale da Vivendi di convocare l'assemblea "il prima possibile" per la nomina del revisore e per la revoca dei cinque amministratori messi sotto accusa dal gruppo ...

Tim - Vivendi vuole Bernabè e Galateri : Vivendi, come annunciato a inizio settimana, ha scritto al cda di Telecom per chiedere la convocazione dell'assemblea dei soci per nominare i revisori dei conti e revocare cinque dei dieci consiglieri ...

Tim : Vivendi - cda non più rappresentativo - noi non siamo fondo speculativo : Il consiglio di amministrazione di Telecom Italia, secondo Vivendi, "non è più rappresentativo degli interessi e delle aspettative di tutti gli azionisti che hanno votato in favore delle lista presentata da Elliott sull'assunto che la società sarebbe stata guidata da Amos Genish (che era stato confermato da circa il 98% degli azionisti votanti in assemblea) con il supporto di un consiglio di amministrazione effettivamente ...

Tim - Vivendi vuole cacciare 5 consiglieri (Conti compreso) : “Non indipendenti”. E candida Bernabè e Galateri : Vivendi passa all’attacco su Tim. Proprio mentre il governo dà il via libera alla norma che incentiva la creazione di una rete unica nazionale, si riaccende lo scontro fra i soci dell’ex Telecom Italia (oggi Tim) in una partita che rischia di allungare i tempi per cablare il Paese. Il socio francese, controllato da Vincent Bolloré, ha chiesto ufficialmente la revoca di cinque consiglieri legati al fondo Elliott, proprietario del 8,8 ...

Tim - Vivendi al contrattacco : Un voto sulla revoca di cinque membri del cda della lista Elliott alla prossima assemblea degli azionisti. E' la richiesta avanzata da Vivendi in una lettera inviata oggi al board di Tim . I nomi ...