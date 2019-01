Tav | il Pd prova a mettere in imbarazzo Salvini | Voti con noi in Parlamento

Australian Open 2019 - Andreas Seppi per provare a sfatare il tabù degli otTavi di finale : Andreas Seppi e gli Australian Open: sicuramente quello tra il tennista nato a Bolzano ed il torneo Australiano è il rapporto migliore che l’azzurro ha con i tornei dello Slam. L’altoatesino infatti ha raggiunto per ben quattro volte gli ottavi di finale a Melbourne, ma ora è arrivato il momento di sfatare quello che rischia di diventare un tabù. La prima volta di Seppi agli ottavi di finale risale al 2013, quando è il primo italiano ...

Natale : decalogo della mise en place per una Tavola a prova di galateo : Quando si invitano degli ospiti a casa, in particolar modo nel periodo delle feste, la mise en place è il primo biglietto da visita. Curare i dettagli e apparecchiare la tavola con amore è segno di attenzione verso i propri ospiti e dà un chiaro messaggio sullo stile dei padroni di casa. In questi giorni che anticipano le feste, quindi, meglio ripassare (o imparare) poche e facili regole del galateo per apparecchiare la tavola nel modo più ...

Valeria Golino : “Tom Cruise sul set mi porTava dei regalini - non ci ha mai provato ma se l’avesse fatto…” : “Tom Cruise? Mi portava dei regalini, dei bigliettini sul set, era galante, gentile, ma non mi corteggiava, non ci stava provando”. A raccontarlo ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2 è Valeria Golino, ricordando quando, ormai trent’anni fa, è stata sul set di Rain Man proprio con Cruise. “Era sposato, sembrava innamorato di sua moglie anche se poi dopo meno di un anno hanno divorziato – dice la Golino -. Con me ...

Snowboard – Nadya Ochner ci riprova a Cortina - derby Fischnaller-Felicetti tra gli uomini agli otTavi : Cortina, Ochner alla fase finale del PGS con il quarto tempo. Tra gli uomini derby Fischnaller-Felicetti agli ottavi, avanti anche March Nadya Ochner ci riprova. L’azzurra, reduce dal primo trionfo in carriera a Carezza, si è qualificata con il quarto tempo alla fase finale di Cortina, dove è in corso un’altra gara di gigante parallelo. L’atleta delle Fiamme Oro ha completato le due run di qualificazione in ...

Tav - la Città metropolitana di Torino si spacca : approvata mozione a favore - ma c’erano solo 193 sindaci su 319 : La Città metropolitana di Torino è spaccata. Due giorni dopo la grande manifestazione dei No Tav, poco più della metà dei sindaci della provincia ha votato una mozione a sostegno della Torino-Lione, che è stata approvata. Si tratta di un atto politico, come quello compiuto dal consiglio comunale di Torino il 28 ottobre scorso, quando una mozione No Tav venne approvata dalla maggioranza. È anche un gesto senza una vera efficacia, visto che nel ...

Pd - tutti contro tutti. Calenda riprova a mettere i leader allo stesso Tavolo : Renzi, sotto accusa, smentisce che lascerà e nega di puntare alla scissione. L'ex-ministro smentisce di voler fare un altro partito e prova a ricucire gli strappi: 'dobbiamo capire cosa vogliamo fare ...

Atalanta-Napoli - Ancelotti : 'Prova di maturità - Milik meriTava il gol. Tifosi bergamaschi esemplari' : C'è stato un segnale di come dovrebbe essere una serata di sport dentro e fuori dal campo". Venerdì Inter-Juventus: "Sarà una bellissima partita, tra due grandi squadre", ha concluso Ancelotti.

Il popolo del "Sì Tav" alla prova della piazza dopo la mobilitazione online : Il popolo del Sì alla Tav, dopo avere accolto l'appello rimbalzato sui social in queste settimane, si prepara a scendere in piazza, sabato mattina, per dire che la città non è contro la Torino-Lione. Senza bandiere di partito e senza etichette politiche, solo il tricolore e la bandiera dell'Europa. A raccogliere l'invito, secondo gli organizzatori, sono decine di migliaia di persone che in ...