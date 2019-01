: Strangola il figlio con cavo del pc, poi chiama i carabinieri #ANSA - Agenzia_Ansa : Strangola il figlio con cavo del pc, poi chiama i carabinieri #ANSA - NotizieIN : Strangola il figlio al culmine di lite - TelevideoRai101 : Strangola il figlio al culmine di lite -

Era depresso e lo ha soffocato. Così un uomo ha ucciso suondolo con un cavetto del computer. L'omicida ha poi chiamato i carabinieri e si è costituito. E' successo in una abitazione di S.Antonino di Susa (TO). Il padre ha 70 anni, un dentista in pensione, incensurato. La vittima era iladottivo, 36 anni. Stavano litigando prima della tragedia e il giovane soffriva di depressione, secondo le informazioni dei carabinieri che hanno arrestato il pensionato.(Di martedì 15 gennaio 2019)