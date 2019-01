Roberto Fico peggio di Gianfranco Fini | il ricatto politico a Matteo Salvini e Luigi Di

"M5S è No Tav". Roberto Fico contrario al referendum sulla Torino-Lione : "Movimento nato per fermare l'opera" : "Il Movimento 5 Stelle è contro il referendum" sul Tav Torino-Lione. In un'intervista al Fatto Quotidiano il presidente della Camera Roberto Fico si schiera contro l'ipotesi di sottoporre al popolo la decisione sull'opera che divide la maggioranza, con la Lega favorevole e i 5 Stelle contrari.Il più ortodosso dei pentastellati, quello che viene considerato il più ancorato alle origini dei meet-up e al primo M5S, chiarisce ...

"M5S è No Tav". Roberto Fico contrario a dare parola al popolo in un referendum sulla Torino-Lione : "Il Movimento 5 Stelle è contro il referendum" sul Tav Torino-Lione. In un'intervista al Fatto Quotidiano il presidente della Camera Roberto Fico si schiera contro l'ipotesi di sottoporre al popolo la decisione sull'opera che divide la maggioranza, con la Lega favorevole e i 5 Stelle contrari.Il più ortodosso dei pentastellati, quello che viene considerato il più ancorato alle origini dei meet-up e al primo M5S, chiarisce ...

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - il patto segreto : far fuori Beppe Grillo e Roberto Fico : Un patto d'acciaio ai vertici del M5s, di cui dà conto in un appassionante retroscena Dagospia. Nel mirino Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, fresco di rientro in Italia: i due infatti si sono incontrati per delineare il ruolo politico che Dibba dovrà coprire nei prossimi mesi. In primis, la su

Giorgia Meloni - la bordata contro Roberto Fico sulla Festa del Tricolore : 'Fa propaganda pro-migranti' : Duro attacco da parte di Giorgia Meloni al presidente della Camera, Roberto Fico, dopo le dichiarazioni del grillino sulla Festa del Tricolore che ricorre il 7 gennaio. L'esponente dell'ala più ...

Giorgia Meloni - la bordata contro Roberto Fico sulla Festa del Tricolore : "Fa propaganda pro-migranti" : Duro attacco da parte di Giorgia Meloni al presidente della Camera, Roberto Fico, dopo le dichiarazioni del grillino sulla Festa del Tricolore che ricorre il 7 gennaio. L'esponente dell'ala più ortodossa del M5s ha fatto un chiaro riferimento allo scontro che in queste ore sta dividendo il governo s

Luigi Di Maio e Roberto Fico - Matteo Salvini : 'Parlino pure - tanto decido io' : Chi è a contatto con la realtà quotidiana, come lo sono i sindaci, tranne alcuni di sinistra che pensano alla politica e non all'amministrazione delle loro città, sa bene quanto sia sentito, senza ...

Luigi Di Maio e Roberto Fico - Matteo Salvini : "Parlino pure - tanto decido io" : La ruspa di Matteo Salvini non si ferma. Tutti hanno il diritto di parlare ma poi in materia di immigrati, a decidere è il leader della Lega: "In Italia non arriva proprio nessuno. Porti chiusi, sbarrati. Giusto che Di Maio parli e che dica il suo pensiero. E va benissimo che parlino pure Fico e Di

Migranti Sea Watch - Roberto Fico : 'Tutta l'Europa faccia qualcosa' : "Tutta l'Europa deve fare in modo che quanto successo in questi giorni con la Sea Watch non si ripeta più". E' l'appello lanciato su Facebook del presidente della Camera, Roberto Fico, promuovendo la ...

Caso Sea Watch - Roberto Fico in campo con Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : Un altro giorno è andato. I migranti lo trascorrono ancora a largo di Malta sulle navi Sea Watch e Sea Eye, mentre l'Europa latita e l'Italia chiacchiera, con l'eccezione del premier Giuseppe Conte che resta in prudente silenzio. Una giornata di tante parole, con due novità di fondo. Da una parte la sponda di Roberto Fico a Luigi Di Maio nello scontro con Matteo Salvini sul da farsi per i 49 profughi a bordo delle navi delle ong. ...

Matteo Renzi attacca Roberto Fico : “Ipocrita - ha umiliato la Camera” : Nella sua ultima e-news, l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, attacca non solo Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma anche il presidente della Camera, Roberto Fico: "Fino a che punto può arrivare l’ipocrisia di un uomo che rappresenta la terza carica dello Stato? Pensavo che avesse raggiunto il limite con le sue dichiarazioni sul lavoro nero, invece rilancia sulla centralità del Parlamento dopo aver umiliato la Camera dei deputati".Continua ...

Roberto Fico annuncia : “Risparmieremo 150 milioni con il taglio vitalizi da Gennaio” : Il taglio dei vitalizi parlamentari è ormai effettivo dal primo gennaio 2019. E a ricordarlo ci pensa il presidente della Camera, Roberto Fico Tra i principali promotori dell’iniziativa che è stata approvata dalla presidenza di Montecitorio negli scorsi mesi. “Da ieri – scrive Fico su Facebook – è ufficialmente applicata ai cedolini degli ex parlamentari la delibera che supera i vitalizi. Il provvedimento è entrato in vigore subito dopo la sua ...

Roberto Fico : “In vigore il taglio dei vitalizi - la Camera risparmierà 150 milioni in 3 anni” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ricorda con un post su Facebook che da ieri è in vigore il taglio dei vitalizi ai parlamentari e parla delle minori spese di Montecitorio: "La Camera dei deputati risparmierà 44 milioni di euro all'anno, circa 130 milioni di euro per il prossimo triennio. In realtà nei prossimi tre anni risparmieremo in totale 150 milioni di euro".Continua a leggere

Taglio vitalizi - dal primo gennaio applicata la riforma voluta da Roberto Fico : Dal primo gennaio è ufficialmente applicata la "riforma" di Roberto Fico che prevede per gli ex parlamentari l'istituzione di due tetti, uno minimo fissato a 980 euro, uno massimo di importo pari a 1.

Roberto Fico imitato dal deputato Baldelli (Fi) : il video è virale e arriva la risposta : Sono state settimane complicate quelle che il Parlamento ha vissuto nell'ultima fase del 2018. Si sono registrate forti tensioni e le discussioni sulla legge di bilancio sono diventate il presupposto che ha scatenato che scene nelle camere di rappresentanza di una Repubblica come quella italiana nessuno avrebbe voluto vedere. Tra i bersagli delle opposizioni è finito anche il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, ma le ultime ...