Maltempo Cagliari | interventi per vento forte | chiusi parchi e cimiteri

Maltempo Cagliari : rafforzata l’attività di assistenza : Con l’abbassamento delle temperature e l’avviso di condizioni meteo avverse comunicato dalla Protezione civile regionale, il Comune di Cagliari rafforza l’attività di assistenza ed eventuale accoglienza rivolta alle persone maggiormente esposte e in condizioni di fragilità estrema presenti in città. In questi giorni di freddo intenso, diventano due i mezzi dell’Unità di Strada coordinati dalla Croce Rossa per il ...

Maltempo - vento forte a Cagliari : il Comune chiude i parchi : A causa del forte vento, il Comune di Cagliari ha disposto la chiusura al pubblico per motivi di sicurezza dei parchi di San Michele, Monte Urpinu e Bonaria: non riapriranno fino a quando non cesseranno le condizioni di pericolo. Il maestrale imperversa in Sardegna da 2 giorno, provocando danni e disagi. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo per condizioni meteo avverse valida fino alla mezzanotte. L'articolo ...

Maltempo - fulmine su un volo Cagliari-Roma : paura - ma nessun danno : paura per i passeggeri del volo Alitalia Cagliari-Roma delle 12: l’aereo è stato colpito da un fulmine. nessun danno al velivolo, fa sapere la compagnia, ma a bordo tra i passeggeri ci sono stati momenti di paura. A descrivere il viaggio “piuttosto movimentato” è stata la deputata del Pd Romina Mura, che ha scritto un breve post su Facebook e poi ha raccontato l’episodio all’ANSA. “Abbiamo incontrato una ...

Maltempo Cagliari - esonda il Rio Cixerri e travolge auto : automobilista in salvo : I Carabinieri della Compagnia di Iglesias (Su) sono intervenuti intorno alle 20 in località di campagna “Caput Acquas” del centro iglesiente, dove il torrente Rio Cixerri è esondato a causa delle copiose piogge, finendo per riversarsi sulla SP85 che attraversa quella zona. In particolare è stata segnalata la presenza del conducente di una Volkswagen Golf che a causa della corrente dell’acqua ha perso il controllo finendo al di ...

Maltempo Sardegna : a Cagliari chiusi parchi e cimiteri : In considerazione delle condizioni meteo avverse e dell’allerta diramata dalla Protezione Civile regionale, il Comune di Cagliari ha disposto la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini. Un violento temporale si sta abbattendo sulla città dalle prime ore del mattino. Allagamenti a Pirri, frazione del capoluogo, nel Campidano e nel Sulcis. Maltempo Sardegna: chiusi i parchi cittadini a Cagliari L'articolo Maltempo Sardegna: a Cagliari ...